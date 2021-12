Voir Kourtney Kardashian Arrête Body Shamer sur le commentaire de la grossesse

Kourtney kardashian essaie littéralement de profiter de la vie.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian s’est retrouvée à répondre à une autre question sur son corps après avoir partagé des photos torrides en fumant d’un plongeon dans la piscine. Alors que de nombreux fans et abonnés ont inondé les commentaires d’emojis de feu et de cœur – meilleur ami Simon Huck a commenté : « Vues pendant des jours » – il y a eu un utilisateur qui a profité de l’occasion pour alimenter les rumeurs – et Kourtney n’avait tout simplement pas cela. « Ne pas être cette fille mais… est-ce un ventre de femme enceinte », a écrit l’utilisateur sous la photo du bikini. Abordant une fois de plus les spéculations, Kourtney a écrit : « allons-nous vraiment le faire chaque fois que je poste une photo ».

Cependant, il semble que Kourtney n’ait pas été trop phasée par le commentaire alors qu’elle a posté une autre photo de bikini torride, cette fois mettant en vedette l’amour de sa vie—Travis Barker. « la vie avec toi », a-t-elle écrit à côté de la photo la montrant avec son homme partageant un baiser dans la piscine. « Je ne pourrais pas t’aimer plus, » le Clignotement-182 le batteur a écrit.

Même s’il n’y a pas de bébé à bord, Kourtney a gardé la famille en tête.