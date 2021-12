Voir Kourtney Kardashian et Travis Barker revenir sur le site de proposition

Allons-y, n’attends pas, c’est la nuit des rendez-vous pour Kourtney kardashian et Travis aboyeur.

La star de L’Incroyable Famille Kardashian, 42 ans, et le Clignotement-182 le batteur, 46 ans, a passé une soirée très spéciale cette semaine lorsqu’ils ont revisité le site où ils se sont fiancés. Frappant la plage de l’hôtel Rosewood Miramar à Montecito, en Californie, le couple a été aperçu avec des lunettes à la main alors qu’ils se promenaient au coucher du soleil le long du front de mer.

Pour l’occasion, Kourtney portait un long trench-coat en cuir noir et des bottes de combat. Pendant ce temps, son fiancé avait l’air tout aussi audacieux dans une veste noire superposée sur un pantalon sombre et un sweat à capuche avec des clous en argent.

En plus des boissons sur la plage, le couple a également profité d’un dîner aux chandelles chez Oliver’s of Monecito. Kourtney a tagué le restaurant à base de plantes dans une vidéo Boomerang de ce qui semblait être un crumble aux fruits et deux tasses de thé chaud. Travis, qui est végétalien, a également partagé un gros plan de leur dessert sur ses propres histoires Instagram.