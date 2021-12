Voir la bague de fiançailles de Bachelorette Michelle Young

ABC Michelle Young accepte la proposition de Nayte Olukoya.

Michelle Young est fiancée !

La star de « The Bachelorette » a accepté une proposition de son dernier prétendant, Nayte Olukoya, lors de la finale de la saison 18 de l’émission de rencontres ABC. Maintenant, les fans veulent regarder de plus près sa bague de fiançailles, qui a été fournie par le bijoutier de Bachelor Nation Neil Lane.

Voici ce que vous devez savoir sur la bague de Michelle :

Nayte a offert à Michelle un diamant taille poire brillant

Neil Lane a retrouvé Nayte et le finaliste de « Bachelor » Brandon Jones dans l’épisode final de la saison de Michelle, qui a été tourné au Mexique. Après avoir examiné diverses bagues avec le célèbre bijoutier, Nayte a décidé d’offrir à Michelle un diamant serti haut dans un anneau de platine.

Le diamant artisanal en forme de poire comprend deux diamants baguette coniques sertis de 46 diamants ronds taille brillant et pèse plus de 3,00 carats, selon E! Informations.

Lors de la cérémonie de la rose finale, Nayte a révélé qu’elle avait ressenti une « connexion » avec Michelle la première nuit de leur rencontre et que la deuxième nuit, elle voulait « s’enfuir » avec elle.

« Je me tiens devant toi en ce moment et les sentiments sont les mêmes, je veux m’enfuir avec toi », a-t-il déclaré à la fin. «Je veux m’enfuir pour toujours avec la femme que j’ai appris à aimer. Cet amour incroyable, fou et bruyant ».

Le futur petit-ami a également assuré à Michelle qu’il serait toujours là pour elle.

« Je sais que vous vous êtes parfois senti invisible et je veux que vous sachiez que je suis pleinement préparé, disposé et prêt à faire en sorte que vous soyez toujours choisi en premier, vu, maintenant, aujourd’hui, demain et pour le reste de nos vies », a déclaré Nayte. « Je t’aime Michèle ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle l’épouserait, Michelle a répondu : « Oui, bien sûr. »

La plupart des diamants de franchise Bachelor ont une taille de 3 à 5 carats

Les diamants présentés lors des propositions de franchise « The Bachelor » font en moyenne entre 3 et 4 carats, selon Life & Style, donc l’éclat de Michelle est à égalité avec les bagues qui sont généralement offertes.

Bien sûr, la plus grande bague de l’histoire de la franchise « The Bachelor » a été donnée à la star de « Bachelorette » Clare Crawley, lorsque Dale Moss lui a offert un cierge magique de 5 carats en 2020. Le diamant massif de Clare était encadré de diamants décoratifs et d’un anneau incrusté. et a été estimé à plus de 100 000 $. Depuis, les deux se sont séparés.

Avant la saison « Bachelorette » de Michelle Young, Lane a distribué des diamants légèrement plus petits pour la finale de la saison 7 de « Bachelor in Paradise ». Lane a donné à Joe Amabile un cierge magique de deux carats en forme de coussin à offrir à Serena Pitt, ainsi que des bagues de deux carats pour Maurissa Gunn de son fiancé Riley Christian, et une pour Mari Pepin de Kenny Braasch, selon Us Weekly.

Lane a déclaré à Hollywood Life qu’il était « tellement spécial » de rencontrer les deux derniers hommes de chaque saison et de les aider à choisir la bague parfaite, même si un seul d’entre eux peut la porter.

« Vous avez affaire à ces gars qui ont rencontré l’amour de leur vie », a déclaré Lane en juin 2021. « À ce stade, ils sont plus amoureux. Ils regardent six anneaux qu’ils n’ont jamais regardés auparavant et essaient de décider. Nous tournons pendant un bon bout de temps et ce que nous voyons à la télévision ne représente probablement que cinq ou dix minutes de cela. Mais c’est quelque chose de très émouvant. »

Ceci est la version originale de Heavy.com

