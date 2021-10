Voir la bande-annonce du livre photo ‘The Black Album In Black & White’ de Metallica

La bande-annonce officielle de « Métallica : l’album noir en noir et blanc », le nouveau livre de Presse d’art de bobine, est disponible ci-dessous.

Ce livre de table est une collaboration avec METALLIQUE et photographe Ross Halfin et est une célébration épique de l’un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des photographies classiques et inédites. Il comprend des introductions par Ross, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason News et Robert Trujillo.

Mentionné Ulrich: « Au moment où les chansons et l’enregistrement se sont réunis, le niveau de confiance était à un niveau record et nous nous sentions mieux que jamais à propos de qui nous étions et de la façon dont nous nous considérions en ce qui concerne le fait d’être photographié. »

« Métallique », le cinquième album studio éponyme sorti en 1991, est devenu connu des fans sous le nom de Black Album. Le record historique a tourné METALLIQUE en mégastars mondiales. À ce jour, il s’est vendu à plus de 35 millions d’exemplaires dans le monde.

Halfin était avec le groupe pendant les sessions d’album à Un contre un studios à North Hollywood et a tourné des milliers de pellicules au cours de la tournée de 300 dates qui a suivi entre 1991 et 1993. Il a intimement documenté le programme de représentation chargé, les coulisses, les répétitions, les interviews, les réunions de groupe et les voyages, ainsi que des portraits uniques du groupe.

Mentionné Hammett: « Nous voulions donner à ces chansons et à cet album la plus haute visibilité que nous pouvions leur donner, et Ross était prêt et disposé à le faire. À ce jour, je pense toujours qu’il est l’un des meilleurs photographes de concerts live de tous les temps. »

Halfin est l’un des plus grands photographes au monde. Il a travaillé avec METALLIQUE depuis 1984 et a voyagé avec le groupe sur tous les continents et presque tous les pays du monde, photographiant tous les aspects de la carrière du groupe : en studio, dans les coulisses, sur la route et à la maison. Il a photographié presque tous les artistes majeurs et continue de travailler et de voyager en tant que photographe de premier choix pour les plus grands groupes du monde.

Il y aura également une édition de luxe, limitée et signée du livre disponible. Le livre et l’édition limitée qui l’accompagne marquent le 30e anniversaire de METALLIQUEle cinquième album éponyme de – alias The Black Album – avec deux sorties marquantes, le Black Album Remastered et « La liste noire de Metallica », une cinquantaine d’artistes sans précédent couvrant une gamme incroyablement vaste de genres, générations, cultures, continents et plus encore, chacun apportant une interprétation unique de son album Black Album préféré.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).