Voir la carte de Noël familiale 2021 de Kelly Ripa et Mark Consuelos

La carte de Noël 2021 de Kelly Ripa et Mark Consuelos est arrivée ! L’animatrice de Live with Kelly and Ryan s’est rendue sur Instagram avant les vacances pour dévoiler la carte de vœux annuelle de sa famille, qui la présente, Consuelos et leurs trois enfants – Michael, Lola et Joaquin, qui ont récemment obtenu leur diplôme d’études secondaires et sont partis à l’université. Les mises à jour des vacances du couple sont toujours parfaites, et celle-ci ne fait pas exception !

La carte de vœux de cette année, comme les fans le remarqueront rapidement, est un peu différente de celle des années précédentes. Plutôt qu’une séance photo glamour sur le thème des vacances parfaites, Ripa et sa famille ont opté pour une photo de retour ensoleillée de l’une de leurs récentes vacances. Sur l’image, Ripa, vêtue d’une robe blanche, se tient à côté de son mari et de leurs trois enfants, avec de magnifiques fleurs en toile de fond. Sous la photo se trouve un message qui dit « Joyeuses vacances. La famille Consuelos », avec chacun de leurs noms. Ripa a plaisanté dans la légende, « photo de vacances réutilisée ».

Ripa et Consuelos se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de All My Children en 1995, Ripa déclarant lors d’une réunion All My Children plus tôt cette année que la série « est responsable de toute ma vie ». Ripa et Consuelos se sont enfuis le 1er mai 1996 à la chapelle des cloches à Las Vegas, le couple marquant son 25e anniversaire de mariage cette année. Ils ont accueilli leurs trois enfants en 1997, 2001 et 2003, respectivement.

Depuis qu’elle est devenue une famille de cinq personnes, Ripa a pour tradition de publier une carte de Noël annuelle. La carte annuelle 2020, prise par Miller Mobley, montrait Michael, Lola et Joaquin s’embrassant, Ripa souhaitant à ses partisans « la santé, le bonheur et une pause à partir de 2020 ». La carte 2019 de la famille comportait un collage de photos de la famille entrecoupées de lettres épelant « Merry », avec un message hilarant : « Tripping into 2020 like… » En 2018, Ripa a partagé de manière hilarante une carte de Noël familiale de Consuelos avec son Riverdale famille, plaisantant dans les petits caractères, « aucune femme ou enfant n’a été utilisé sur cette photo ».

Tout comme par le passé, la carte de vœux 2021 a suscité de nombreuses réactions, Carrie Ann Inaba commentant « une famille si spéciale et si belle … joyeuses fêtes » et Lisa Rinna ajoutant « la belle famille ». Les fans de Ripa étaient également impatients d’intervenir, une personne plaisantant en disant qu’ils « ont réutilisé mon tournage d’été. Nous sommes à l’ère où vous ne faites que ce que vous ressentez. » Quelqu’un d’autre a souligné de manière hilarante: « Oh … celui où vous n’avez pas de jambe / pied LOOOLLL », faisant référence à l’énigme chauffée au cours de l’été lorsqu’une photo de Ripa et sa famille de leur escapade italienne a laissé certains fans se demander où se trouvait Le pied de Ripa.