Voir la composition de départ pour Go Bowling at The Glen

NASCAR est (presque) de retour. Après une interruption de deux week-ends pendant les Jeux olympiques de Tokyo, la NASCAR Cup Series revient sur la piste dimanche à Watkins Glen International à New York pour le Go Bowling at The Glen (15 h HE, NBCSN).

La course de Watkins Glen est la première des quatre en août, menant à la finale de la saison régulière avec le Coke Zero Sugar 400 à Daytona International Speedway à la fin du mois. À partir de là, les 16 meilleurs pilotes participeront aux séries éliminatoires de 10 courses cet automne pour une chance de participer à la course Championship 4 à Phoenix Raceway en novembre.

Denny Hamlin est au sommet du classement de la saison régulière de la Cup Series, bien qu’il soit toujours en course pour sa première victoire en 2021, tandis que Kyle Larson devrait avoir la première place en séries éliminatoires.

Mais Brad Keselowski débute en pole à Watkins Glen avec ses coéquipiers devant lui.

Cependant, en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course n’incluront pas de séances d’entraînement ou de qualification. Ainsi, en l’absence de qualification, NASCAR détermine le onze de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici un aperçu de la formation de départ pour le Go Bowling de la NASCAR Cup Series au Glen at Watkins Glen International dimanche.

1. Brad Keselowski, n°2 de l’équipe Penske Ford

© AP Photo/Butch Aneth

2. Joey Logano, n°22 de l’équipe Penske Ford

© Chris Graythen/.

3. Ryan Blaney, n°12 de l’équipe Penske Ford

© Kevin C. Cox/.

4. Kyle Larson, Chevrolet n°5 Hendrick Motorsports

© Gary A. Vasquez-USA AUJOURD’HUI Sports

5. Kevin Harvick, Ford No. 4 Stewart-Haas Racing

© James Gilbert/.

6. Denny Hamlin, n°11 Joe Gibbs Racing Toyota

© Chris Graythen/.

7. Christopher Bell, n ° 20 Joe Gibbs Racing Toyota

© Jasen Vinlove-USA AUJOURD’HUI Sports

8. Aric Almirola, Ford No. 10 Stewart-Haas Racing

© Brian Fluharty-USA AUJOURD’HUI Sports

9. Martin Truex Jr., n°19 Joe Gibbs Racing Toyota

© James Gilbert/.

10. Alex Bowman, Chevrolet n°48 Hendrick Motorsports

© Amber Searls-USA AUJOURD’HUI Sports

11. Chase Elliott, Chevrolet n ° 9 Hendrick Motorsports

© James Gilbert/.

12. Ross Chastain, Chevrolet n°42 Chip Ganassi Racing

© Jared C. Tilton/.

13. Tyler Reddick, Chevrolet No. 8 Richard Childress Racing

© Jared C. Tilton/.

14. Matt DiBenedetto, n ° 21 Wood Brothers Racing Ford

© Jared C. Tilton/.

15. William Byron, Chevrolet n°24 Hendrick Motorsports

© Sean Gardner/.

16. Austin Dillon, Chevrolet n°3 Richard Childress Racing

© Jared C. Tilton/.

17. Kurt Busch, n°1 Chip Ganassi Racing Chevrolet

© Sean Gardner/.

18. Ricky Stenhouse Jr., n°47 JTG Daugherty Racing Chevrolet

© AP Photo/Chris O’Meara

19. Cole Custer, Ford No. 41 Stewart-Haas Racing

© James Gilbert/.

20. Kyle Busch, n°18 Joe Gibbs Racing Toyota

© Jay Biggerstaff-USA AUJOURD’HUI Sports

21. Daniel Suárez, Chevrolet Trackhouse Racing n°99

© Jared C. Tilton/.

22. Erik Jones, No. 43 Richard Petty Motorsports Chevrolet

© AP Photo/Chris O’Meara

23. Ryan Preece, Chevrolet n°37 JTG Daugherty Racing

© Jared C. Tilton/.

24. Chris Buescher, n°17 ​​Roush Fenway Racing Ford

© Jared C. Tilton/.

25. Michael McDowell, Ford Motorsports n ° 34 au premier rang

© Chris Graythen/.

26. Bubba Wallace, n ° 23 23XI Racing Toyota

© James Gilbert/.

27. Chase Briscoe, Ford No. 14 Stewart-Haas Racing

© Jared C. Tilton/.

28. Ryan Newman, Ford de course Roush Fenway n ° 6

© James Gilbert/.

29. Corey LaJoie, Chevrolet No. 7 Spire Motorsports

© Jared C. Tilton/.

30. Justin Haley, Chevrolet n ° 77 Spire Motorsports

© Chris Graythen/.

31. Anthony Alfredo, Ford No. 38 Front Row Motorsports

© Jared C. Tilton/.

32. Garrett Smithley, Chevrolet n ° 53 de Rick Ware Racing

© Sean Gardner/.

33. Kyle Tilley, n ° 78 Live Fast Motorsports Ford

© Jared C. Tilton/.

34. Josh Bilicki, n°52 Rick Ware Racing Ford

© James Gilbert/.

35. Quin Houff, Chevrolet No. 00 StarCom Racing

© Jared C. Tilton/.

36. James Davison, Chevrolet n°51 Petty Ware Racing

© Jared C. Tilton/.

37. RC Enerson, n ° 15 Rick Ware Racing Chevrolet

© Chris Graythen/.