Voir la course explosive de 74 verges de Caleb Williams contre l’Iowa State

Le quart-arrière de l’Oklahoma, Caleb Williams, a inscrit les Sooners n ° 13 au tableau samedi contre l’Iowa State en montrant sa vitesse avec une incroyable et longue course de touché.

Le passeur de première année – qui a remplacé Spencer Rattler plus tôt cette saison – est entré dans le match contre les Cyclones avec 305 verges au sol avec un sommet de 88 verges au sol contre le Texas en octobre. Mais Williams a réalisé près d’un quart de son total de la saison en un seul jeu au début des quelques minutes contre l’Iowa State.

Aux 2e et 9e pour le deuxième jeu offensif de l’Oklahoma depuis sa propre ligne de 26 verges, Williams a pris le cliché et a brièvement regardé à sa gauche avant de se précipiter de l’autre côté de la ligne, trouvant un énorme trou dans la défense de l’Iowa State. et décoller vers la ligne de touche droite.

Et grâce à un excellent blocage – avec la vitesse de Williams, évidemment – ​​il a atteint la zone des buts.

VOICI CET HOMME! @CALEBcsw court pour un TD de 74 verges sur le deuxième jeu de mêlée pour @OU_Football pic.twitter.com/nvsnK88dBl – FOX College Football (@CFBONFOX) 20 novembre 2021

Le sixième touché au sol de Williams de la saison a égalé le pointage, 7-7, au début du premier. Et wow, c’était une excellente course du quarterback de première année.

