Voir la dernière mise à jour de Baby Bump d’Emily Wickersham

Emily Wickersham a peut-être quitté le NCIS, mais elle a déjà prévu son prochain grand rôle : maman. En juillet, Wickersham a révélé qu’elle et l’acteur James Badge Dale attendaient leur premier enfant ensemble, et elle a offert à ses abonnés un autre regard sur son bébé en pleine croissance dans un nouveau post Instagram.

Wickersham a partagé une photo d’un voyage à la plage où l’ombre de l’actrice est vue de profil, montrant son ventre et sa haine de cow-boy. “bonjour 2”, a-t-elle légendé la jolie photo.

Dans son premier message d’annonce, Wickersham se tenait à l’autre bout d’une piscine tout en enfilant un maillot de bain noir deux pièces et en montrant son ventre de femme enceinte. Dans la légende du message, Wickersham a écrit “Ma mère prend une photo d’une future maman avec un petit garçon en route!”

Wickersham avait joué Ellie Bishop sur NCIS pendant de nombreuses saisons, mais a annoncé en mai qu’elle ne reviendrait pas. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’actrice a partagé quelques photos d’elle du plateau de l’émission et a partagé ses nouvelles. « Accrochez ce chapeau et cette veste. Quelle belle course ça a été. Ce casting, cette équipe sont de premier ordre. Je ne peux pas dire assez de mots gentils sur ce groupe avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler pendant près de 8 ans maintenant et 172 épisodes plus tard.”

Elle a ajouté: “Cette entreprise est capricieuse et étrange et la cohérence est rare. J’ai eu la chance de faire partie d’une émission où j’ai pu me présenter, jouer, rire et apprendre avec des gens merveilleux. Un moment dans le temps, j’ai n’oubliera sûrement pas.”

Wickersham a conclu son message: “Merci CBS et NCIS de m’avoir inclus dans une partie de l’histoire de la télévision. Le temps passe vite. Mangez-le mais mâchez lentement.” Notamment, alors que Wickersham ne reviendra pas, il a été confirmé que la star du NCIS, Mark Harmon, serait de retour pour la saison 19. Il y avait eu des questions quant à son implication future dans la série, mais les fans peuvent être assurés qu’il reviendra pour au moins partie de la nouvelle saison.

Les fans peuvent regarder les saisons passées de NCIS sur Paramount + en attendant la diffusion de la saison 19 plus tard cette année sur CBS. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.