Voir la dernière transformation royale d’Elizabeth Debicki et Dominic West

Malheureusement, les fans devront attendre un certain temps avant de pouvoir voir Debicki, West et d’autres incarner des membres de la famille royale. Fin septembre, Imelda Staunton est apparu dans une vidéo de The Crown sur le point d’annoncer: « Au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes impatients de vous présenter la prochaine saison de The Crown en novembre 2022. »

Mais ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Créateur de spectacle et écrivain Peter Morgan a initialement déclaré que lui et les scénaristes prévoyaient de terminer la série avec la saison cinq. Cependant, Morgan a expliqué plus tard: « Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan d’origine et faire six saisons. »

Il n’est pas étonnant que le streamer avance avec une sixième saison. Aux Emmy Awards 2021, le programme a remporté de nombreux prix, dont une série dramatique exceptionnelle.

Le referont-ils avec la saison cinq ? Eh bien, nous devrons juste attendre et voir.