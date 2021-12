Voir la douce photo du bébé de John Mulaney et Olivia Munn

Olivia Munn et John Mulaney ont offert un premier cadeau à des millions d’abonnés Instagram la veille de Noël : les premières photos de leur premier enfant, Malcolm Hiệp Mulaney.

Vendredi, l’acteur et le comédien ont partagé de douces images de leur nouveau-né, profondément endormi dans un bonnet bleu poudré et une couverture douce. L’enfant est né le 24 novembre, selon les rapports du magazine Page Six et People.

« Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney », a écrit Mulaney. « Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé le seltz. Je suis très amoureux de lui et de toute son affaire. Joyeuses fêtes. »

« Mon bébé Golden Ox », a ajouté Munn. « Joyeuses fêtes. »

En septembre, Mulaney a annoncé avec désinvolture sur « Late Night With Seth Meyers » que lui et Munn attendaient un enfant. Le couple a rendu publique leur relation en mai – à peu près au moment où Mulaney a rompu avec sa femme depuis six ans, l’artiste Anna Marie Tendler.

« Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable … et nous allons avoir un bébé ensemble. … J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle », a déclaré Mulaney à un ami et collègue de longue date, Meyers, en septembre – peu de temps après sa sortie de cure de désintoxication pour toxicomanie.

« Olivia et ce bébé m’ont aidé à me sauver de moi-même dans ce premier voyage de récupération », a-t-il ajouté.

Dans une récente interview avec le Los Angeles Times, Munn a parlé des défis de devenir mère au milieu d’une tempête médiatique qui la poursuit, elle et Mulaney, depuis que les rumeurs de leur romance ont fait surface pour la première fois.

« Mon cerveau n’a pas été capable de s’installer parce que j’ai juste le sentiment constant que vous le faites mal », a déclaré Munn au Times en novembre. « Les gens me disent que le bébé viendra et ensuite vous le découvrirez. Mais cela n’arrête pas l’anxiété que je ressens en ce moment.

Les nouvelles du divorce de Mulaney, du retour de la cure de désintoxication, de la relation avec Munn et du bébé en route sont toutes arrivées en quelques mois, amenant de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à défendre Tendler et à attaquer Munn. Bien que l’acteur de « Violet » ne soit pas étranger à l’examen du public, elle a admis: « C’est difficile d’être enceinte pour la première fois et que quelqu’un dise autre chose, comme ‘Félicitations’. »

«Ils pensent qu’ils connaissent si bien notre relation. Alors qu’en réalité, ils ne le font pas. Personne ne peut savoir quelle était l’une de ses relations ou quelle est notre relation », a-t-elle déclaré au Times, ajoutant que « la seule façon de gagner, pour moi, est de me retirer et de ne pas jouer du tout. »