Voir la featurette « Feel Flows » de Second Beach Boys, « White Hot Glistening »

La deuxième featurette dans les garçons de la plageLa série de vidéos Feel Flows, White Hot Glistening, est maintenant en ligne, plantant le décor pour les Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 coffret, à paraître demain (27).

Les courts métrages sont décrits comme « une exploration visuelle de cette période métamorphique et très influente de 1969-1971 de la carrière légendaire du groupe ». Le deuxième volet poursuit le thème de la transition du groupe de leur son pop des années précédentes à l’ère expérimentale, mais non moins mélodique, de la Tournesol et Surf’s Up albums. “Dans l’une des grandes histoires de l’évolution du rock”, dit-il, “les Beach Boys arrivent à maturité.”

« White Hot Glistening » est une chanson de « Feel Flows » elle-même, la composition Carl Wilson/Jack Rieley de Surf’s Up de 1971. Rieley, également le manager du groupe à l’époque, a décrit plus tard la création de la chanson comme “l’une des meilleures expériences dans un studio que j’ai eues”. Le morceau a atteint un nouveau et jeune public lorsqu’il a été présenté deux fois par le réalisateur Cameron Crowe dans son film de 2000 Presque célèbre.

La nouvelle featurette comprend des images d’archives de Brian Wilson parlant de son écriture de chansons et confiant qu’il s’attribuait vraiment tout le mérite de son travail “parce que je savais qu’une force supérieure était avec moi quand j’écrivais… alors j’étais très humble envers Dieu, et en même temps, j’étais vraiment fier de mes chansons. Mike Love ajoute : « Il y a toujours eu des changements, mais la constante est la musique. C’est l’esprit des Beach Boys.

L’accent est également mis sur le talent d’auteur-compositeur à floraison tardive de Dennis Wilson, et en particulier sur sa belle composition “Forever”, écrite avec Gregg Jakobsen et l’une des nombreuses contributions de Dennis à l’album Sunflower. Son frère Brian a décrit la chanson comme « une prière rock’n’roll ». Dit Al Jardine de Dennis dans le clip : « Il avait juste cet instinct intuitif pour la musique et les paroles. C’était le genre de gars qui pouvait aller droit au but sans tourner autour du pot.

White Hot Glistening reconnaît également le rôle créatif clé de Carl Wilson à cette époque, et Brian le décrit comme “un gentleman, une personne cool et un grand artiste, tout en un”. Le clip présente également des images vintage des Beach Boys sur scène pendant cette période charnière du tournant des années 70.

Précommandez Feel Flows – Sessions Tournesol et Surf’s Up 1969-1971.