Voir la liste complète des lauréats et des artistes interprètes ou exécutants des iHeartRadio Music Awards 2021

Dans une autre impulsion vers le retour de la musique live, le 2021 Prix ​​de la musique iHeartRadio diffusé en direct du Dolby Theatre de Los Angeles à une foule de fans de musique masqués jeudi soir.

Au cours du programme de deux heures, animé par Usher, des prix ont été décernés avec des films phares de la grande année des artistes dans la musique et un certain nombre de nominés de la soirée sont montés sur scène, y compris The Weeknd, Ariana Grande, Dan + Shay, Doja Cat et plus encore.

The Weeknd a débuté la soirée avec la première performance live du remix récemment sorti «Save Your Tears» mettant en vedette Grande, qui est apparue en tant qu’invité spécial du chanteur. Poursuivant sur la séquence pionnière de son album 2020 After Hours, The Weeknd a été nommé Artiste masculin de l’année et a reçu le prix de la chanson de l’année et du TikTok Bop de l’année pour son single à succès «Blinding Lights» qui a passé un an dans le top 10 du Billboard Hot 100 et a engendré une tendance virale de la danse sur l’application vidéo l’année dernière.

Elton John a reçu la plus haute distinction de la nuit, le iHeartRadio Icon Award, avec un performance hommage de «Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi» de HER, Brandi Carlile et Demi Lovato. «Quand je suis arrivé à Los Angeles en 1970, la radio était si importante. Je n’avais jamais entendu la radio en Amérique auparavant, parce que je n’y étais jamais allé auparavant », a expliqué John dans son discours de remerciement. «C’était tout simplement incroyable pour moi. En Angleterre, nous avions une station. Ici, vous aviez de la musique qui sortait de la radio dans toutes sortes de formats, toutes sortes de styles. »

«Mais je dois dire que la radio est une chose tellement importante pour tous les artistes. C’est là que vous entendez des choses, c’est là que vous découvrez des choses », a-t-il poursuivi. «C’est pourquoi lorsque vous vous entendez à la radio pour la première fois, lorsque vous êtes assis là et que vous êtes tellement excité. Pour moi, ce prix signifie que je convoite toujours de nouveaux artistes. C’est ça ma vie maintenant. John a ensuite crié Lil Nas X comme l’un des artistes les plus révolutionnaires de la musique pop.

Parmi les gagnants de la soirée figurent Taylor Swift, qui a reçu le prix du meilleur album pop pour le folklore, et Machine Gun Kelly, qui a reçu le prix de l’album de rock alternatif de l’année pour Tickets To My Downfall. La flamboyante nouvelle venue de Pop Olivia Rodrigo a reçu le Social Star Award et Lil Baby a décroché l’album Hip-Hop de l’année pour My Turn. Avec l’aide de leur base de fans dédiée, ARMY, BTS a remporté le prix de la meilleure armée de fans.

Pour voir la liste complète des lauréats des iHeartRadio Music Awards de cette année, visitez iHeartRadio.com/awards.