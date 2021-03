Voir la liste complète des nominés et des gagnants

C’est (enfin!) L’heure de la plus grande soirée musicale. Deux mois après la date de diffusion originale des 63e Grammy Awards annuels, Trevor Noah devrait accueillir le spectacle le dimanche 14 mars.

L’homme de 37 ans Spectacle quotidien l’hôte dirige la cérémonie depuis le Staples Center de Los Angeles. Les Grammys devaient initialement être diffusés en janvier, mais ont été reportés par la Recording Academy en raison d’un pic de cas de coronavirus en Californie.

«Malgré le fait que je suis extrêmement déçu que les Grammys aient refusé de me faire chanter ou d’être nominé pour le meilleur album pop, je suis ravi d’accueillir cet événement de bon augure. Je pense qu’en tant que nominé aux Grammy Awards, je suis la meilleure personne pour épauler tous les artistes incroyables qui ne gagnent pas la nuit parce que je connais aussi la douleur de ne pas gagner le prix! Noah a déclaré dans un communiqué en novembre 2020. Il a ensuite plaisanté: « C’est une épaule métaphorique, je n’essaye pas d’attraper la couronne. »

Tandis que Beyoncé est nominée pour le plus grand nombre de récompenses – elle est en lice pour neuf trophées, dont Record of the Year et Song of the Year – la chanteuse de «Black Parade» n’est pas l’une des interprètes sélectionnées pour l’émission de dimanche. Taylor Swift et Dua Lipa, qui suivent de près avec six hochements de tête, sont tous les deux prêts à monter sur scène.

«Demandez-nous comment ont été nos jours», a écrit le chanteur de «Cardigan» de 31 ans à côté d’une vidéo avec des amis et des collaborateurs Jack Antonoff, Aaron Dessner et Jonathan Low en novembre 2020 après Folklore a reçu son nombre impressionnant de nominations.

Lipa, quant à elle, a pleuré quand elle a appris son single «Don’t Start Now» et son album Nostalgie du futur ont été nominés pour plusieurs prix.

«Vous plaisantez», a-t-elle déclaré en lisant les nominations sur le livestream en novembre 2020.

Les Grammys sont diffusés sur CBS le dimanche 14 mars à 20 h HE. L’émission sera également disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +.

Faites défiler pour une liste complète des nominés – et revenez pendant l’émission de dimanche pour une mise à jour sur qui remporte les statuettes Grammy convoitées: