Voir la liste complète ici – WWD

Sephora chez Kohl

Courtoisie

Le partenariat Sephora at Kohl a fait ses débuts.

Les deux détaillants ont dévoilé leur premier magasin dans un magasin Kohl’s à Ramsey, NJ, le 6 août après avoir annoncé leur partenariat en décembre. Le partenariat apporte plus de 125 marques de beauté de prestige dans le grand magasin de niveau intermédiaire, avec 70 autres magasins en magasin qui devraient ouvrir dans tout le pays ce mois-ci. D’ici 2023, il y aura 850 emplacements.

Le partenariat Sephora at Kohl n’est que le dernier accord majeur dans l’industrie de la beauté. Le mois dernier, Ulta Beauty et Target ont dévoilé leur partenariat shop-in-shop, qui regroupe plus de 50 marques de beauté dans plus de 100 magasins Target à travers le pays.

Alors que le partenariat Sephora at Kohl continue de se déployer ce mois-ci, WWD dresse la liste complète des marques de beauté à travers le maquillage, les soins de la peau, les soins capillaires et les parfums qui seront disponibles dans les boutiques en magasin. Lisez la suite pour en savoir plus.

Se réconcilier

Anastasia Beverly Hills

Baréminéraux

Beautyblender

Avantage Cosmétique

morsure beauté

Blin

Bien en chair

Charlotte Tilbury

Secrets de cinéma

Clinique

Estee Lauder

Beauté Fenty

Grande Cosmétique

Beauté Huda

Londres emblématique

Ilia

Il Cosmétique

Kaja

Kosas

Beauté KVD

Lancôme

Laura Mercier

Maquillage pour toujours

Maquillage par Mario

Mérite

Maquillage Lait

Nars

Natasha Denona

Taille unique par Patrick Starrr

Patrick Ta

Beauté rare par Selena Gomez

Saie

Collection Séphora

Smashbox

Stila

Tarte

Trop regardé

Tour 28

La dégradation urbaine

Cils en velours

Violette Voss

Soin de la peau

Belif

Biosance

Caudalie

Clinique

Soins de la peau Dr Dennis Gross

Dr Jart+

Éléphant ivre

Estee Lauder

Ferme

Peau Fenty

Premiers soins beauté

Foreo

Frais

Glamglow

Recette de lueur

Herbivores Botaniques

Hum Nutrition

Projet Innbeauty

Innislibre

île du paradis

Il Cosmétique

JLo Beauté

Josie Maran

Kate Somerville

Kiehl’s

Kora Bio

Lancôme

Laneige

Mario Badescu

Maquillage Lait

Ole Henriksen

Origines

Le choix de Paula

Paix dehors

Pierre Thomas Roth

Philosophie

Ren Clean Soins de la peau

Collection Séphora

Shiseido

Correction de la peau

Sol de Janeiro

St. Tropez

Strivectine

Les vendredis d’été

Dimanche Riley

Super goup !

Tan-Luxe

Tatcha

La liste des clés

L’ordinaire

La gomme de maquillage originale

De la jeunesse au peuple

Soin des cheveux

Amika

Bio Ionique

Briogeo

Bourdonnement et bourdonnement

Barre sèche

IGK

Huile marocaine

Olaplex

Ouai

Fragrance

Beauté Armani

Burberry

Calvin Klein

Carolina Herrera

Chloe

Réserve propre

Dolce & Gabbana

Estee Lauder

Gucci

Juicy Couture

Juliette a une arme

Lancôme

Maison Margiela

Marc Jacobs

Nid

Paco Rabanne

Prada

Ralph Lauren

Tom Ford

Valentino

Viktor & Rolf

Yves Saint Laurent

