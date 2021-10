Voir la nouvelle bande-annonce intense pour les Yellowjackets de Showtime

Ce qui se passe dans les bois ne reste pas toujours dans les bois.

Vous voudrez peut-être emporter un kit de survie la prochaine fois que vous ferez un voyage en avion après avoir regardé la nouvelle bande-annonce de Showtime’s Yellowjackets, qui est sortie le 27 octobre.

Juliette Lewis et Christina Ricci star de la série, qui dégage des vibrations effrayantes de Lord of the Flies et de Mean Girls. Le teaser passionnant présente l’histoire d’une équipe de football d’un lycée qui se retrouve abandonnée dans une forêt reculée et boisée après que son avion s’est écrasé en route vers un match.

Ce n’est certainement pas un camp d’éclaireuses. Dans une série de flashbacks, les adolescents naufragés se transforment en un clan sauvage qui se bat pour la survie du plus fort. Coupé à 25 ans plus tard, où l’émission télévisée commence à l’époque moderne.

« Après qu’ils nous aient sauvés », note le personnage de Lewis dans la bande-annonce, « j’ai perdu mon objectif. »

Des messages mystérieux font surface parmi le groupe de femmes adultes. Certains cachent de sombres secrets de leur passé. D’autres menacent et s’expriment. Mais qui partage la vérité empoisonnée ?