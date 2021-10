Voir la nouvelle fresque de Natasha Cloud à la New Hope Academy

Natasha Cloud a le don de s’impliquer dans des situations où les basketteurs ne sont généralement pas sollicités.

Par exemple, vous souvenez-vous de la fois où elle a organisé un black-out médiatique pour attirer l’attention sur le fait que l’école élémentaire Hendley avait des impacts de balles dans ses murs ? Elle a appelé le maire de DC et un conseiller municipal pour régler le problème.

Ou qu’en est-il de la fois où elle a assisté à des manifestations à Philadelphie après que George Floyd a été tué par des offres de la police ? Il y a aussi le moment où elle s’est retirée de la saison WNBA 2020 en raison de violences policières contre les Noirs.

La meneuse des Mystics est toujours impliquée dans des situations où les joueurs de basket-ball ne sont généralement pas appelés parce qu’elle n’est pas seulement une joueuse de basket-ball. Elle est tellement plus que cela pour tant de gens dans les communautés qu’elle aime. Elle redonne toujours.

Elle a donné un peu plus début septembre lorsqu’elle s’est associée à HighlightHER et à Zelle de Bleacher Report pour offrir 5 000 $ à l’équipe féminine de basket-ball de la New Hope Academy, l’un des meilleurs programmes de basket-ball de la région situé à Landover, dans le Maryland.

Cette fois, cependant, la communauté a eu la chance de renvoyer l’amour du Cloud.

Il y a maintenant une fresque de Cloud peinte à l’arrière de l’école. Dans la peinture murale, Cloud se précipite sur le terrain avec la tête haute et sur le point. Il est rempli de phrases comme «Black Lives Matter», «Be You» et «Speak Out» – les leçons qu’elle essaie d’enseigner.

Arielle Chambers, la fondatrice de HighlightHER, a qualifié la peinture murale de reflet direct des dépôts que Cloud a apportés à la communauté.

« Je dis toujours que la WNBA est si importante pour une raison », a déclaré Chambers. « Elle a mentionné à l’équipe: » Je me tenais sur les épaules de mes OG, et je veux que vous vous teniez tous sur mes épaules « , et j’ai pensé que c’était incroyablement spécial. Vous ne pouvez aller nulle part sans un système de soutien, et elle peut être cela pour la communauté. »

J’ai eu la chance de parler exactement de cela avec cloud – être un système de support et à quel point c’était un moment important pour elle. Ce qui suit est notre conversation.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

For The Win : Comment vous sentez-vous en ce moment ? Il y avait tellement d’émotions pour tant de gens dès que vous êtes sorti.

Nuage de Natasha : C’est vraiment tout. Vous passez par un tas d’émotions différentes, quand ils m’ont dit pour la première fois qu’ils faisaient une peinture murale, je me suis dit: « De moi? » Je fais tout avec l’authenticité de mon cœur donc, pour obtenir quelque chose comme ça, j’ai l’impression de faire mon travail et ce que je suis censé faire avec la plate-forme que Dieu m’a donnée. C’est quelque chose dont j’ai rêvé quand j’étais enfant, d’avoir autant d’impact dans la communauté que j’aime vraiment. Pour que mon héritage soit là pour les années à venir. C’est quelque chose que je peux dire à mes enfants et mes enfants peuvent le dire à leurs enfants. Donc c’est vraiment tout pour moi.

FTW : Est-ce que cela vous justifie ? Quand vous pensez à tout le travail que vous avez fait pour faire de cette communauté un endroit meilleur ?

NC: C’est un mot difficile à prononcer, mais je pense que lorsque vous abordez cela, même mon travail de meneur de jeu, vous savez, c’est un travail ingrat et que vous faites les choses avec l’authenticité de votre cœur. Mais ensuite, être reconnu à ce niveau séparé, cela vous donne cette confiance, cette validation que vous faites la bonne chose. Parce que je ne suis pas parfait. Je vais faire des erreurs tout au long de ce voyage, mais ayant suffisamment d’impact pour que les gens me voient, m’entendent. C’est un moment à 360 degrés pour moi qui montre que ce que je fais signifie quelque chose pour les gens. Et cela a plus de valeur que n’importe quel argent, n’importe quel contrat WNBA, n’importe quel championnat que je pourrais gagner. Avoir l’impact que je pourrais avoir dans ma communauté.

FTW : De toute évidence, vous saviez que vous seriez bon au basket. Mais cette murale est bien plus que cela – il s’agit d’être un leader communautaire. Avez-vous déjà pensé que ce serait ce pour quoi vous étiez connu?

NC: Jamais. Évidemment, en atteignant le W quand cela s’est produit, je me dis : « OK. Frais. » Et puis Dieu m’appelle sur autre chose. Et je vraiment… Je parle beaucoup de mon objectif et de tous les moments difficiles et de toutes les tempêtes qui vous construisent pour votre objectif. Mon objectif n’était pas seulement de gagner des matchs et d’apporter un championnat à DC – c’était d’avoir un impact et de faire ce que je peux et d’être une voix pour les sans-voix.

Alors pour voir ça, pour y penser comme un gamin ? C’est comme, pas question. Il n’y a pas moyen. Vous inventez tous des trucs. C’est juste un autre niveau de… Je suis juste reconnaissant.

FTW : Les choses que vous faites ici dans la ville signifient beaucoup pour beaucoup de gens, évidemment. C’est une preuve tangible. Mais je me demande si vous êtes ici pendant sept ans et laissez l’impact sur cette ville dans laquelle vous n’avez pas nécessairement grandi, qu’est-ce que cela vous fait ?

NC: Quand vous arrivez en tant que rookie, vous essayez juste de vous adapter. Cela m’a aidé d’être au Maryland – je me sentais à l’aise. Donc, en revenant, je me sentais à l’aise de déchirer. Je me suis senti embrassé hors de la déchirure.

Et quand j’ai commencé à parler, les gens me disaient : « Attendez, vous n’êtes pas d’ici. » Mais je n’essayais jamais d’agir comme je l’étais. Je suis là pour vous écouter. Je suis ici pour écouter ce dont vous avez besoin, et je suis ici pour utiliser mes ressources et mon aide. Et une fois que les gens ont commencé à voir ça, c’était comme, « Elle ne parle pas seulement ce discours, elle le marche aussi. » Et donc, quand vous pouvez faire cela et que les gens vous font confiance, cela signifie plus que tout.

Le fait qu’une bibliothécaire soit venue me voir de l’école primaire Hendley parce que trois balles avaient pénétré dans son immeuble et que personne ne l’a aidée, elle est venue me voir en dernier recours. Et, pour moi, cela veut tout dire. C’est cette confiance.

FTW : Cette histoire est si puissante. En tant que natif de la région, il incarne parfaitement ce que vous avez signifié pour les gens d’ici. Je veux dire, tu as appelé le maire. Un conseiller municipal. C’est énorme.

NC: Oh oui. Je ne suis pas timide. Venons-en au fait. Mes parents ont fait un excellent travail en nous élevant et, vous savez, peu importe que ce soit un PDG, un concierge, quoi que ce soit, vous traitez tout le monde avec le même respect jusqu’à ce qu’ils ne vous traitent pas avec ce respect.

Alors j’approche tout le monde avec un amour, une attention et une authenticité authentiques et je pense que c’est ce qui permet aux gens de s’ouvrir à moi.

Mais je suis aussi très direct. Je n’aime pas tourner autour du pot – allons droit au but. Parce que pendant que nous marchons sur la pointe des pieds autour de choses, les gens meurent ici. Et nous n’avons pas de temps à donner et n’avons pas de temps à perdre.

Je défie aussi beaucoup d’athlètes parce que je pense que nous pensons beaucoup aux répercussions de ce qui pourrait arriver lorsque nous nous exprimons. Et quand j’ai appelé le maire, j’étais pleinement conscient de ce que cela pourrait potentiellement faire pour ma carrière. J’étais pleinement conscient de ce que l’absence de la saison 2020 pouvait faire pour ma carrière. Mais j’avais confiance que Dieu me rendrait toujours parce que je prenais toujours des décisions avec l’authenticité de mon cœur.

Donc ça reste toujours dans ma tête. Je ne vais pas avoir peur de parler à cause de ce qui pourrait arriver. Je vais le faire parce que je sais que quelque chose peut être fait.

FTW : Quel serait votre message final pour l’équipe devant vous aujourd’hui et les jeunes femmes, les jeunes, qui voient cela ?

NC: Quels que soient vos rêves, qu’ils sachent que c’est réalisable simplement parce qu’ils me voient. Tout comme je savais que mon rêve était réalisable parce que j’ai vu des gens comme Dawn Staley et Lindsey Whalen et Sue Bird. Je me suis vu dans chacun d’eux et j’espère donc les inspirer non seulement sur le terrain, mais surtout, en dehors du terrain.

Parce que la capacité et le pouvoir qu’ils ont de changer leur communauté, je ne pense pas qu’ils se rendent encore compte. Et donc j’espère les inspirer à posséder ce pouvoir et à l’utiliser.