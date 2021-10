Voir la performance de Rocket Man pour célébrer le voyage dans l’espace

William Shatner, l’acteur connu pour avoir visité l’espace sur Star Trek, est allé dans l’espace réel mercredi avec une fusée New Shepard lancée par Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos d’Amazon.

Cela fait de lui la personne la plus âgée à visiter l’espace, car l’homme de 90 ans est monté et a atterri quelques minutes plus tard.

Voici donc une bonne façon de célébrer l’événement : revenons aux Saturn Awards de 1978, où Shatner a chanté/parlé à travers le classique Rocket Man d’Elton John, et si vous n’avez jamais vu ça auparavant, préparez-vous : c’est INCROYABLE. J’ai vu ça tellement de fois et ça s’améliore à chaque visionnage :

Quelle journée pour Shatner, et quelle journée si vous regardez ça pour la première fois.

Les 35 meilleurs films en streaming sur Netflix (octobre 2021)