Voir la plus longue éclipse lunaire du siècle – 19 novembre

. L’éclipse lunaire totale de la Lune est observée le 26 mai 2021 à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

L’univers continue de nous offrir des moments incroyables que les êtres humains ont le luxe d’apprécier. Cette semaine, précisément à l’aube du vendredi 19 novembre 2021, un autre événement astronomique sera vu. Il s’agit de la plus longue éclipse lunaire partielle en 580 ans, d’une durée de trois heures et 28 minutes, selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Le 19 novembre 2021, une éclipse lunaire partielle aura lieu, qui sera visible dans une grande partie de la terre, plus précisément en Europe occidentale et en Afrique, en Amérique, dans le Pacifique, en Océanie et en Asie. Cet événement se produira lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’aligneront jusqu’à ce que le satellite naturel soit obscurci par l’ombre de la Terre.

Aussi, comme l’expliquent le site space.com et la NASA, l’éclipse sera « presque totale », puisque 97,4% du diamètre de la Lune sera immergé dans le seuil d’ombre sombre de la Terre au moment de l’éclipse maximale. De même, dans l’éclipse, la lune deviendra rougeâtre en raison de la diffusion Rayleigh. Selon la NASA, « plus il y a de poussière ou de nuages ​​dans l’atmosphère terrestre pendant l’éclipse, plus la Lune paraîtra rouge ».

La NASA précise que les premières parties de l’éclipse seront plus visibles dans les zones orientales et les dernières dans la zone occidentale.

D’où peut-on voir l’éclipse ?

Le début de l’éclipse débutera à 6 heures et 4 minutes du temps universel (TU) et sera visible en Europe, en Afrique de l’Ouest et en Amérique. La NASA a détaillé que le pic de l’éclipse lunaire se produira à 4h03 du matin HAE, le vendredi 19 novembre.

De même, il peut être vu depuis des villes telles que Buenos Aires, Caracas, Lima, Washington, Montréal, Québec, Sydney, Tokyo, San Salvador, La Havane, Santiago du Chili, Séoul, Reykjavik, San Juan de Porto Rico, Saint-Domingue, Mexique Ville, Taipei et Melbourne.

Quand peut-on voir l’éclipse lunaire ?

Cet événement astrologique aura lieu entre le 18 et le 19 novembre, d’une durée de 3 heures et 28 minutes, soit le plus long du siècle.

La NASA a assuré que :

« L’ombre partielle de la Terre commencera à tomber sur la partie supérieure gauche de la Lune à 06h02 UTC, mais le léger assombrissement de la Lune ne sera pas remarqué tant que l’ombre complète de la Terre ne commencera pas à tomber au sommet. la Lune à 7h18 UTC. L’arc d’ombre de la Terre ronde s’étendra à travers la Lune jusqu’au pic de l’éclipse à 9:02 UTC lorsque plus de 97% de la Lune sera dans l’ombre et seulement une petite bande sur le côté gauche de la Lune. briller dans l’ombre partielle de la Terre. Ensuite, l’ombre complète de la Terre se déplacera progressivement de la Lune vers le coin inférieur droit, émergeant complètement de l’ombre complète à 10h47 UTC. Après cela, la luminosité de la Lune lorsqu’elle quitte l’ombre partielle de la Terre sera difficile à remarquer, d’autant plus que le crépuscule du matin commencera à 10h54 UTC. La Lune émergera complètement de l’ombre partielle de la Terre à 12h03.

Gardez à l’esprit que pour observer ce phénomène vous n’avez pas besoin d’équipement spécial, il vous suffit de vous souvenir de la date de l’événement (19 novembre) et d’attendre que la nuit soit claire pour lever les yeux vers le ciel et contempler l’éclipse.

L’année est finie ! Le calendrier astronomique de novembre est maintenant disponible. Eclipse lunaire partielle

☄️ Pluies de météores

Comment regarder la diffusion en direct ?

Gardez à l’esprit que l’éclipse culminera après 4 heures du matin, lorsque notre planète cachera 97% de la pleine lune à la lumière du soleil, donnant à la lune une teinte rougeâtre. Si vous ne pouvez pas sortir pour l’observer, ou depuis l’endroit où vous vous trouvez, les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, vous pouvez voir l’éclipse lunaire en direct sur cette page.

