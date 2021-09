Voir la première apparition majeure de Meghan Markle depuis l’accueil de bébé Lili

Six mois depuis leur rencontre explosive avec Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince harry attirent à nouveau un public. Seulement cette fois, c’est en personne.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui sont basés en Californie, sont sortis à New York le jeudi 7 septembre. 23, commençant leur visite à Manhattan avec une apparition au One World Trade Center. La paire coordonnée en bleu marine pour l’occasion, Harry en costume bleu et cravate et Meghan enfilant un col roulé et un pantalon bleu marine avec un manteau bleu marine superposé sur le dessus. La mère de deux enfants portait ses cheveux en chignon.

Comme ils sont apparus aux côtés du maire de New York Bill de Blasio, Première dame Chirlane McCray et Dante de Blasio, Markle a déclaré à la presse réunie à l’intérieur du One World Observatory que c’était “merveilleux d’être de retour” à New York.

Leur sortie marque la première fois qu’ils font une apparition conjointe officielle depuis le dépôt d’une couronne au cimetière national de Los Angeles en l’honneur du jour du Souvenir en novembre dernier.