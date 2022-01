Voir la première bande-annonce de Bel-Air, spin-off de Fresh Prince

Il est temps qu’un nouveau prince frais monte sur le trône.

Peacock a publié la première bande-annonce de la série dérivée Fresh Prince of Bel-Air Bel-Air le lundi 10 janvier, donnant aux fans un avant-goût de ce à quoi ils peuvent s’attendre de la nouvelle narration dramatique.

La bande-annonce montre Will, interprété par l’acteur banques Jabari, alors qu’il s’arrête dans sa nouvelle maison et retrouve sa famille après 10 ans de séparation. Et si ses cousins ​​lui réservent un accueil chaleureux, on ne peut pas en dire autant de son oncle Phil (Adrien Holmes) et ses nouveaux camarades de classe.

Bien sûr, la série originale est la preuve que Will finit par trouver sa place, mais ce ne sera pas facile dans ce spin-off, qui explore le racisme et la diversité à un niveau plus profond.

Les trois premiers épisodes de la série seront disponibles en streaming sur Peacock lors du Super Bowl le dimanche 13 février, les autres épisodes étant publiés chaque semaine.