Voir la première photo : Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson se réunissent

L’école reprend ses cours !

Dans la première photo de l’émission spéciale HBO Max 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont assis dans l’une des salles sacrées de Poudlard où ils ont filmé de nombreuses scènes de la franchise magique.

Bien sûr, un certain temps s’est écoulé et le trio semble beaucoup plus âgé que dans le premier film, Harry Potter à l’école des sorciers. Daniel a une barbe, les boucles sauvages d’Emma sont maintenant une coupe de lutin et Rupert a un look plus mature.

Et bien qu’ils soient les seuls montrés dans cette nouvelle image, les fans auront un aperçu du reste de la distribution. Nous avons déjà eu un aperçu d’un temps moderne Robbie Coltrane (Hagrid) et Matthieu Lewis (Neville) dans le premier teaser des retrouvailles, sorti plus tôt cette semaine.

Selon HBO Max, de nombreuses stars bien-aimées feront une apparition, y compris Hélène Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom feutre, Jacques Phelps, Olivier Phelps, Marc Guillaume, Bonnie Wright, Alfred Enoch et Evanna lyncher.