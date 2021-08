Voir la première photo de la saison « Bachelorette » de Michelle Young

Kay, évidemment, la saison de The Bachelorette de Katie Thurston n’est même pas encore terminée, mais Bachelor Nation l’est! sur! à! programme! ce qui signifie : la saison de Michelle Young est déjà en production en ce moment et il semble qu’elle vient d’avoir son premier rendez-vous de groupe ? Au moins selon l’exécutif Mike Fleiss, qui a posté « Sur place avec notre #TheBachelorette » sur Twitter, avec une photo de Michelle sur un terrain de basket.

Remarque: cela pourrait certainement être un rendez-vous en tête-à-tête, mais Dieu sait qu’ABC adore forcer les concurrents à pratiquer des sports de compétition les uns avec les autres lors de rendez-vous de groupe, alors je vais avec ça.

Alors, que savons-nous de la saison de Michelle jusqu’à présent? Certains de ces éléments pourraient être considérés SPOILERS, mais en fait c’est un peu juste une information sur la production, donc pas de panique (on ne sait pas encore qui gagne !).

Selon un Q&A Reality que Steve a fait, Michelle est actuellement entre le tournage de Rose Ceremony #2 et #3 de la série.

D’autres choses que nous savons? Tout d’abord, qui sont ses candidats probables, et aussi que sa saison est en grande partie tournée à Palm Springs.

Voici ce que Steve avait à dire à ce sujet :

« Après Palm Springs, Michelle filmera une partie de sa saison au Minnesota. Ils séjournent à l’hôtel Marquette à Minneapolis. Si vous allez sur leur site, ils sont actuellement réservés du 5 au 29 août et on m’a dit que c’était pour “Bachelorette”. Alors peut-être que cette saison, nous verrons plus de dates publiques puisqu’elles restent dans une grande ville. Un peu comme à chaque fois que ce spectacle se déroule dans une ville américaine, nous voyons généralement toujours des dates se produire. Cependant, je ne pense pas que ce soit le dernier endroit où ils seront. Je pense que les nuits et la cérémonie finale des roses se dérouleront dans un endroit différent, car j’entends dire que le tournage se termine près de deux semaines en septembre. »

Oh, et nous savons aussi que les dates de Hometown se déroulent réellement dans les villes natales cette année ! Ne peux pas. Attendre.

