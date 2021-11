Voir la préparation effrayante d’Halloween de Kourtney Kardashian et Travis Barker

C’est un Halloween très Kravis !

Cette année, Kourtney kardashian, la reine du décor hollywoodien, célèbre pour la première fois les vacances en tant que future mariée !

Le 30 octobre, la star de télé-réalité de 42 ans a partagé sur son compte Instagram plusieurs photos et vidéos de son style et de ses accessoires fantasmagoriques, dont une adorable photo d’elle et de son fiancé. Travis aboyeur posant à l’intérieur d’une découpe du monstre de Frankenstein et de sa fiancée.

« Joyeux réveillon d’Halloween », a écrit Kourtney, tandis que Travis, 45 ans, a commenté avec deux emojis zombies.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le Clignotement-182 musicien a fêté Halloween avec la star de télé-réalité. Les deux, qui ont commencé à sortir ensemble en décembre dernier et se sont fiancés le 17 octobre, sont amis et voisins depuis des années.

En 2018, Kourtney et ses enfants maçon disick, Pénélope Disick et Règne Disick a rejoint Travis et ses enfants, ainsi que quelques autres amis, à Nights Of The Jack, une somptueuse expérience annuelle de citrouilles d’Halloween en plein air dans leur ville de Calabasas, en Californie.