Voir la réaction d’Adam Levine à Stage Crasher qui l’attrape

Adam Levine n’était pas content d’un fan qui a décidé de se précipiter sur scène et de l’attraper lors de son spectacle au Hollywood Bowl de Los Angeles dimanche. Le leader de Maroon 5 jouait « Sunday Morning » au 8e concert annuel We Can Survive d’AUDACY, qui comprenait également des performances de Coldplay, Doja Cat et Shawn Mendes, lorsqu’une femme a réussi à monter sur scène et à essayer de le serrer dans ses bras avant d’être escortée. par sécurité.

Dans une vidéo de l’incident, capturée sur TikTok par Luis Peñaloza, on peut voir Levine secouer physiquement la rencontre avant de prononcer « F—! » et continuer avec la performance. « Adam Levine était de bonne humeur hier », a légendé Peñaloza. Alors qu’une personne dans les commentaires accusait l’artiste d’avoir perdu de vue les fans avec sa réaction, une autre l’a défendu : « Une personne au hasard a envahi son espace personnel pendant une pandémie… il a agi de la bonne manière. »

@luispenaloza9525 Adam Levine était de bonne humeur hier ##Fyp ##ForYou ##Maroon5 ##AdamLevine ##Hollywood ##HollywoodBowl ♬ Dimanche matin – Marron 5

Levine n’est pas étranger à se débarrasser des mésaventures de concert. En août, lors de l’ouverture du premier grand succès de Maroon 5, « She Will Be Loved », le leader a accidentellement oublié les paroles, chantant le deuxième couplet de la chanson au lieu du premier. Lorsque la foule a chanté les paroles correctes à haute voix pour le lui rappeler, Levine a arrêté le spectacle pour reconnaître qu’il « faisait fou », continuant de bonne humeur, « Cette année prochaine sera le 20e anniversaire de notre premier album, et je n’ai pas Une fois, j’ai foutu ça en l’air. Et c’est drôle parce que je n’avais même pas besoin de l’admettre, parce que vous êtes venus avec moi pendant le voyage. «

En repensant à sa carrière musicale dans une interview de mars avec Zane Lowe d’Apple Music, Levine a déclaré qu’il était triste de faire partie de ce qu’il considérait comme l’un des seuls groupes importants à ce stade. « J’ai l’impression qu’il n’y a plus de groupes, tu sais ? dit Levine. « C’est ce qui me rend un peu triste, c’est qu’il n’y avait que des groupes. Il n’y a plus de groupes, et j’ai l’impression qu’ils sont une race mourante. » Il a poursuivi que même s’il y a « beaucoup de groupes », ils « ne sont pas autant sous les feux de la rampe, ou sous les feux de la rampe pop, mais j’aimerais qu’il y en ait plus autour ».