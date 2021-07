Voir la réaction de Halle Bailey à un commentaire de Chloe Bailey Troll

Chloe et Halle Bailey du duo R&B nominé aux Grammy Awards Chloe x Halle se soutiennent depuis longtemps dans la musique et la fraternité – et cette semaine, Halle a prouvé qu’elle n’aura absolument aucun respect envers sa sœur aînée.

Lundi après-midi, un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour partager ses deux cents non sollicités sur l’apparence de Chloé au milieu du buzz entourant sa musique solo taquine et embrassant une image de soi plus sexy. “J’ai l’impression que Chloe Bailey est mignonne, mais vous êtes tous en train d’exagérer ma belle”, a écrit l’utilisateur. Le lendemain, Halle a répondu sur Twitter, mettant fin à leurs remarques. “Fille, ne commençons pas”, a-t-elle écrit en réponse, aux côtés d’une flopée d’emojis d’ange et de silence. “Soyez bénis !! Dieu vous aime aussi !!!”

Les sœurs très unies ont été actives et adorablement affectueuses les unes avec les autres sur la plate-forme de médias sociaux. En mars, Halle a clairement fait savoir à ses abonnés qu’elle protégerait toujours sa sœur en écrivant: “Je roule pour ma sœur jusqu’à la fin d’accord.”

Le duo a prouvé l’étendue de leur amour inconditionnel mutuel et de leur soutien mutuel dans la vraie vie. En septembre dernier, Halle s’est confiée à Cosmopolite sur la façon dont le soutien indéfectible de Chloé l’a inspirée à assumer le rôle de la princesse Ariel, et elle et sa sœur vivent les victoires de l’autre comme si elles étaient les leurs. “Chaque fois que nous sommes séparés, j’ai l’impression que mon bras droit manque”, a-t-elle déclaré. “Je le dis tout le temps – je ne sais pas ce que je ferais si j’étais seul à traverser toute cette histoire.” Chloé a depuis été “plus que fière” de sa sœur pour avoir décroché le rôle, et elle dit qu’elle a raté Halle “tous les jours” pendant le tournage, selon Entertainment Tonight. “[Halle] est si belle à chaque fois que nous FaceTime, j’ai des frissons “, a-t-elle déclaré à la sortie. ” Elle sera toujours ma petite sirène. “

Le soutien de Halle à Chloé atteint le même degré. “[Chloe] est si belle, et je suis si fière de sa confiance en elle et en son corps et d’avoir inspiré d’autres femmes à le faire aussi, parce que c’est si important », a déclaré Halle au Los Angeles Times en mars. qui peut me parler.”

