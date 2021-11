Paul Rudd avoir un ami dans Jennifer Aniston.

L’actrice de 52 ans a célébré l’acteur, également âgé de 52 ans, nommé l’homme le plus sexy du monde 2021 dans une publication Instagram Stories le jeudi 11 novembre.

« Cela me rend heureux », a écrit Aniston à côté d’une vidéo de Rudd lors de la séance photo du magazine. « Nous l’avons TOUJOURS su, mais Paul Rudd est officiellement l’homme le plus sexy du monde. Vivant ! »

Elle a également partagé un retour en arrière du duo de leur film de 1998 L’objet de mon affection. « Vous ne vieillissez pas, ce qui est bizarre », a poursuivi Aniston. « Mais nous t’aimons toujours. »

Ce n’était pas le seul film dans lequel les A-listers ont joué ensemble. Aniston et Rudd ont également joué dans la comédie Wanderlust de 2012. Et comme les fans s’en souviendront, il est apparu dans les deux dernières saisons de son émission Friends et a joué Mike Hannigan, qui était le mari de Lisa KudrowLe personnage de Phoebe Buffay.

Aniston n’est pas non plus la seule star à remercier Rudd. Après l’annonce de l’honneur, Josh Gad a tweeté: « Si je devais perdre contre quelqu’un, je suis heureux que ce soit Paul. » Et tandis que Ryan Reynolds a noté sur Aujourd’hui, il est « très excité » par la nouvelle, il a également taquiné « cette opportunité sera gaspillée [Rudd], comme tant d’autres avant lui. »