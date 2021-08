Voir la réaction pertinente de Dwayne Johnson à l’agent de police Doppelgänger

Dwayne The Rock Johnson veut que ses fans sachent qu’ils ne sont pas les seuls à voir double.

Après des images du lieutenant de patrouille Eric Champs du comté de Morgan, Alabama. est devenu viral ces dernières semaines en raison de sa ressemblance étonnante avec la star de Jungle Cruise de 49 ans, Dwayne s’est rendu sur Twitter le lundi 30 août pour offrir sa réponse hilarante. Dwayne a retweeté un article de Bleacher Report qui associait une photo d’Eric à gauche à une photo de Dwayne à droite.

“Oh s – t! Wow”, a écrit l’acteur. Il a plaisanté à propos d’Eric, “Le gars à gauche est bien plus cool.”

Dwayne a continué en rendant hommage à sa propre marque de tequila populaire. “Restez en sécurité frère et merci pour votre service”, a-t-il ajouté. “Un jour, nous boirons @Teremana et j’ai besoin d’entendre toutes vos ‘histoires de rock’ parce que je SAIS que vous les avez [face with tears of joy, smiling face with horns, fisted hand and tumbler glass emojis] #ericfields. “

Plus tôt ce mois-ci, Eric a discuté avec Advance Local et a plaisanté en disant qu’il s’appelait “The Rock et vin Diesell’enfant de l’amour. ”