Voir la rencontre maladroite de Jake Gyllenhaal à Venise avec un homme déguisé en lui

Jake Gyllenhaal a eu un petit avant-goût du familier alors qu’il était loin de chez lui.

La star de 40 ans, nominée aux Oscars, a publié un carrousel de photos Instagram le mercredi 7 septembre. 1 qu’il avait prise le premier jour du Festival international du film de Venise 2021 dans la célèbre ville italienne.

Sa première photo était un selfie montrant quelqu’un au loin qui se tenait sur un pont au-dessus de l’un des canaux emblématiques de la ville. Sur la deuxième photo, il est devenu clair que la personne au loin était en fait un artiste de rue de la région qui s’était déguisé en Mysterio, le méchant de la bande dessinée Jake dépeint dans le blockbuster 2019 Spider-Man: Far From Home, qui a également joué Tom Holland, Zendaya et Marisa tomei.

“J’ai rencontré un vieil ami à Venise”, a écrit Jake avec humour en légende du message.

Parmi ceux qui ont partagé leur joie dans la section des commentaires lors de la rencontre fortuite, il y avait Josh Gad, co-vedette de Jake dans le drame de 2010 Love & Other Drugs. “Prenez. Lui. Dehors”, a écrit Josh.