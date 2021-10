Voir la réponse d’Angelina Jolie à la question sur The Weeknd au milieu de rumeurs d’amour

Angelina Jolie fait actuellement la promotion de son prochain blockbuster, Marvel’s Eternals, et elle doit esquiver certaines questions sur l’état de sa relation. Tout en répondant à des questions lors d’une conférence de presse virtuelle, Jolie a été interrogée sur ce que ses six enfants pensaient de sa vie sauvage. « Étaient-ils plus excités que vous soyez dans les Éternels [movie] ou que tu es ami avec The Weeknd ? », a demandé Justin Sylvester, présentateur du Daily Pop d’E!.

Jolie a été liée à The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, plusieurs fois cette année, mais l’actrice a pris la question sans hésiter, l’esquivant comme une pro. « Ils sont très enthousiasmés par ce film, si c’est ce que vous demandez », a répondu Jlie. « Ils sont très excités par ce film. » Jolie partage les enfants Maddox, 20 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 13 ans, avec son ex-mari Brad Pitt.

La star de Tomb Raider et The Weeknd ont été liés pour la dernière fois en septembre lorsque Radar a rapporté que le duo avait été vu à Giorgio Baldi à Santa Monica. Bien qu’ils ne soient pas arrivés en même temps pour le dîner privé, ils semblaient très à l’aise ensemble et n’avaient aucun problème à être photographié ensemble. Selon les rapports, le dîner a duré plus de deux heures et ils sont partis ensemble. Ils ont eu un dîner similaire ensemble en juillet.

The Weeknd a déjà fréquenté des femmes célèbres. Il a eu une relation intermittente avec le mannequin Bella Hadid. Ils sont d’abord sortis ensemble de 2015 à 2016, avant de se séparer. The Weeknd est ensuite brièvement sorti avec Selena Gomez avant de retrouver Hadid. Ils ont rompu pour de bon en août 2019. Depuis lors, The Weeknd n’est plus célibataire.

Jolie a été mariée trois fois. Elle a été mariée à l’acteur élémentaire Jonny Lee Miller de 1996 à 1999 et a récemment été aperçue avec lui à New York. L’actrice a été mariée à Billy Bob Thornton de 2000 à 2003. Après avoir fréquenté pendant des années, elle et Pitt se sont mariés en 2014, pour se séparer deux ans plus tard. Ils sont légalement célibataires depuis 2019. Jolie a été très privée de toute relation amoureuse depuis la rupture avec Pitt.

En mai, le juge chargé de l’affaire de garde a accordé à Pitt la garde partagée de leurs enfants. « [Jolie’s] le témoignage manquait de crédibilité dans de nombreux domaines importants, et l’ordonnance de garde existante entre les parties doit être modifiée, à la demande de M. Pitt, dans le meilleur intérêt des enfants », a déclaré le juge John Oudenkirk. Les avocats de Jolie ont fait valoir qu’Oudenkirk n’avait pas donné à Jolie un procès équitable en « excluant indûment ses preuves concernant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, preuves essentielles pour faire valoir son point de vue ».