Voir la réponse de Bhad Bhabie aux réclamations de chirurgie plastique faciale

Bhad bhabie veut remettre les pendules à l’heure.

La star des médias sociaux de 18 ans, qui est devenue virale pour la première fois après son apparition en 2016 sur Dr. Phil, s’est rendue sur Instagram le 10 octobre pour répondre aux récentes critiques concernant son apparence. Dans le processus, la star a également parlé des procédures cosmétiques qu’elle a déjà subies.

« J’ai reçu 1/2 seringue de produits de comblement pour les lèvres il y a quelques mois, des facettes, du Sculptra et du silicone dans mes fesses », a déclaré Bhabie, de son vrai nom Danielle Bregoli, a écrit à côté d’un collage de photos d’elle au fil des ans. « Je vous l’ai dit plusieurs fois.

« A quoi ça sert de me maquiller si ça ne me rend pas plus belle ? », a-t-elle poursuivi. « Je n’ai que 18 ans, pourquoi devrais-je subir une chirurgie de reconstruction faciale complète alors que je ne sais même pas à quoi je serai en vieillissant? »

La sensation virale a partagé sa réponse un peu moins d’une semaine après avoir publié une vidéo d’elle tenant plusieurs sacs Chanel sur Instagram le 4 octobre. opération.