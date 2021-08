Voir la réponse de Bri Springs aux rumeurs de rencontres avec Greg Grippo

Au cas où vous vous demanderiez combien de temps il faudrait à Greg Grippo ou à Bri Springs pour répondre aux rumeurs de rencontres qui ont surgi en ligne à leur sujet au cours du week-end, la réponse est d’environ deux secondes. Peu de temps après que des photos de Bri et Greg aient émergé sur des sites de fans, Bri a sauté sur Instagram et a fait plus que connaître le statut de sa relation. Au fur et à mesure, elle a littéralement posté une photo qui dit « état actuel de la relation : »

Au cas où vous l’auriez manqué, des photos de Greg à New York ont ​​été prises par un membre de Bachelor Nation et envoyées au compte de fan @ bachelornation.scoop sur Instagram.

Et la personne qui a photographié la photo a dit ceci: “Bri de la saison de Matt et Greg repéré à New York. J’ai littéralement demandé une photo et Greg n’a pas parlé mais Bri a essentiellement parlé pour lui et était comme” il a dit non, nous sommes en essayant d’être discret.'”

Le non-couple a également été vu en train d’essayer d’entrer dans un club, avec le pronostiqueur qui a pris la photo en disant “En dehors du noir hier soir. Je suppose que la célébrité ne les a pas encore frappés car ils ne pouvaient pas entrer mais je vois cela se produire. “

Au cas où vous auriez manqué le drame sauvage, Greg vient de quitter la saison de Katie de The Bachelorette dans des circonstances pas optimales. Ce qui signifie qu’ils sont entrés dans une énorme dispute dans laquelle Greg a un peu trop réagi à tout, et elle a depuis laissé entendre qu’il l’éclairait au gaz. Leurs problèmes seront évidemment abordés lors de l’émission spéciale After the Final Rose de The Bachelorette, alors restez à l’écoute car la conversation sera certainement intéressante.

