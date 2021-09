Voir la réponse louche de Meghan McCain à la débâcle COVID de The View

Une deuxième source proche de la production ajoute qu’Hostin « va bien » et se sent « bien ». Elle a fait des tests supplémentaires aujourd’hui, et ils sont revenus négatifs. “Il est possible qu’il y ait eu un faux positif, mais ils ne le savent pas encore”, a déclaré le deuxième initié. “Ils doivent tester tout au long du week-end pour le comprendre.”

Quant à Behar, la première source a déclaré qu’elle était “très inquiète de la façon dont toute cette situation s’est déroulée”.

Il semble que les fans soient également mal à l’aise en ce qui concerne les réflexions de McCain sur la débâcle.

“Votre père ne serait pas fier en ce moment”, a écrit un utilisateur, invoquant John McCain‘Le nom de. Un autre a déclaré: “Je pense que vous seriez un peu plus compatissant étant donné que Sunny et son mari ont perdu leurs parents à cause de COVID et qu’ils prenaient toutes les précautions, contrairement à ceux qui ne sont pas vaxés.”

En janvier, Hostin a annoncé la malheureuse nouvelle que son mari, Emmanuel hostin‘s, les parents sont morts de COVID-19 pendant les vacances.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: “Ils étaient tous les deux médecins et ils étaient tous les deux très prudents. Ils n’ont pas célébré Thanksgiving avec nous parce que nous avons tous décidé que ce n’était pas sûr. Et après de nombreuses recherches de contacts, nous ne savons toujours pas comment ils contracté ce virus.”

McCain a quitté l’émission il y a près de trois mois, déclarant à l’époque: “Je suis ici pour vous dire à tous, mes merveilleux co-animateurs et les téléspectateurs à la maison que ce sera ma dernière saison sur The View.” Elle a déclaré que “ce n’était pas une décision facile … Cela a demandé beaucoup de réflexion, de conseil et de prière et de parler à ma famille et à mes amis proches”.

La nouvelle maman a dit qu’elle vivrait à Washington, DC