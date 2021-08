Voir la saison 2 sur Apple TV Plus : voici ce que nous savons

Une autre des séries phares d’Apple TV Plus est de retour. Voir la saison 2, le prochain volet de l’épopée de science-fiction mettant en vedette Jason Momoa sur un monde devenu aveugle arrive sur le streamer plus tard ce mois-ci.

Malgré des critiques mitigées à négatives pour la saison 1, Voir est une émission étrange mais convaincante dont il est difficile de se détourner. Et il doit avoir trouvé son public pour qu’Apple réinvestisse et nous apporte une deuxième saison.

Après une finale de cliffhanger majeure, des retards de COVID-19, de nouvelles annonces de casting et des bandes-annonces énigmatiques, See est l’une des séries de retour les plus excitantes pour Apple.

Qu’est-ce que voir?

Voir se déroule dans un futur lointain. Il y a des générations, un mystérieux virus a laissé la population mondiale aveugle. Maintenant, l’humanité survit en petits clans, dans certains cas réduits à des factions en guerre et d’autres prospèrent sans vue.

La prémisse sonnait franchement comme une mauvaise idée lorsqu’Apple l’a annoncée en 2018. Mais de superbes performances et une cinématographie magnifique ont contribué à en faire une série à rechercher.

Il était également très sensible aux problèmes de handicap malgré des thèmes qui auraient pu être simplement exploiteurs et capacitistes dans leur réflexion sur la cécité dans le monde réel.

Au lieu de cela, See a présenté la vue comme un trait humain neutre plutôt que comme un cadeau ou une malédiction. Que vaut vraiment la vue quand personne autour de vous ne l’a ? Ou, plus important encore, quand la société n’est pas construite autour de l’hypothèse de la vue par défaut ? Quand la cécité est pleinement prise en charge au sein des communautés ?

En d’autres termes, See était disposé à reconnaître que le handicap n’a pas de qualité inhérente mais est défini par des structures sociales qui favorisent certains et punissent d’autres. Son message était livré de manière désordonnée, parfois maladroite, mais il se sentait, à sa manière, progressiste dans sa politique.

Que s’est-il passé dans Voir la saison 1?

Lorsque des enfants voyants naissent dans la tribu Alkenny, leur mère Maghra et leur père adoptif Baba Voss s’enfuient pour les protéger de la reine d’une dynastie voisine qui a l’intention de tuer quiconque porte la malédiction de la vue.

Alors que la famille lutte pour survivre, nous apprenons que Baba et Maghra vivent tous deux avec des secrets sur leur passé. Suivant les instructions laissées par leur père biologique voyant, les enfants se demandent s’ils doivent aller le voir et apprendre à vivre séparés de leur famille et de leur tribu.

Mais alors que les allégeances se brisent, sa fille Haniwa est emmenée par des hommes obscurs qui travaillent pour quelqu’un du passé de Baba Voss. Quelqu’un que Baba espérait ne plus jamais revoir.

Quand et où puis-je regarder Voir la saison 2 ?

Voir la saison 2 sera diffusée le 27 août 2021, près de deux ans après la première de la saison 1.

La série est disponible exclusivement sur le streamer Apple. Il se déroulera chaque semaine le vendredi suivant la première.

Apple a donné le feu vert à une troisième saison, qui est actuellement en tournage. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie.

La saison 2 de See a-t-elle été affectée par COVID-19 ?

Comme pour de nombreuses séries et films, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a interrompu la production et retardé la sortie de Voir la saison 2.

Le tournage de la saison 2 devait initialement commencer début 2020 à Toronto. La production a été arrêtée en mars en raison de problèmes de sécurité et d’un verrouillage à l’échelle de la ville.

Voir la saison 3 est actuellement en tournage à Toronto.

Les autres séries Apple TV Plus affectées par l’arrêt de la production incluent Servant, For All Mankind, Lisey’s Story et Mythic Quest: Raven’s Banquet.

Qui est impliqué ?

La plupart des acteurs et de l’équipe de la saison 1 sont de retour pour Voir la saison 2.

Devant la caméra, Jason Momoa incarne Baba Voss. Les autres membres de la distribution principale incluent:

Alfre Woodard en tant que Paris, un aîné de la tribu Alkenny Sylvia Hoeks en tant que reine Kane Hera Hilmar en tant que Maghra Kane, épouse de Baba Voss et (comme nous l’apprenons dans la première saison) sœur de la reine Kane Archie Madekwe et Nesta Cooper en tant qu’enfants voyants de Baba Voss et Maghra Kane Yadira Guevara-Prip dans le rôle de Bow Lion, un guerrier-espion de la tribu Alkenny connu sous le nom d’« ombre », qui peut se déplacer sans être détecté parmi d’autres personnes aveugles

Nouveau dans le casting est Dave Bautista, qui incarnera Edo Voss, le frère aîné de Baba. Le passé sombre et violent de Baba semble recouper celui de son frère, un général redouté qui a enlevé la fille de Baba, Haniwa.

Tom Misen de Watchmen se joint également à un rôle inconnu.

See a été créé et écrit par Steven Knight (Eastern Promises, Peaky Blinders), sous la direction de Francis Lawrence (Constantine, The Hunger Games : Catching Fire).

Les producteurs exécutifs sont Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Dan Shotz et Kristen Campo. Joe Strechay est producteur associé et consultant en cécité.

Certains des acteurs sont-ils réellement aveugles ?

La question des acteurs aveugles s’est posée lors de la sortie de la saison 1 de la série. Alors que les acteurs principaux travaillaient tous avec un consultant en cécité, Joe Strechay, qui a passé des semaines à leur apprendre à se déplacer et à interagir avec le monde qui les entoure sans se fier à leur vue, il y avait relativement peu d’acteurs aveugles à l’écran.

Les acteurs ont travaillé pendant des semaines avec le producteur associé et consultant en cécité Joe Strechay.

« Chaque épisode a des acteurs aveugles ou des acteurs malvoyants », a déclaré le réalisateur et producteur exécutif de la série Francis Lawrence à The Wrap en 2019. « Nous avons vraiment fait un effort pour être aussi inclusifs que possible. Et je dirai que cette saison est un début, je pense quand même qu’on peut faire mieux. Et je pense que nous allons essayer de faire beaucoup mieux, si nous obtenons cette deuxième saison, pour inclure plus de personnes aveugles – en particulier avec les personnages, les principaux et les habitués de la série les plus visibles.

Apple n’a publié aucune déclaration sur la façon dont les nouveaux rôles et postes au sein de l’équipe ont été gérés pour la saison 2. Espérons que le souhait de Lawrence de faire mieux se fera sentir tout au long de la saison 2.

Que peut-on attendre de See saison 2 ?

Avec le point principal de l’intrigue de Voir la saison 2 concernant probablement la tentative de sauvetage de Haniwa, l’ajout de Dave Bautista en tant qu’Edo Voss sera un gros problème.

Il ne fait aucun doute que nous en apprendrons plus sur l’histoire de Baba Voss dans la saison 2. Au cours de la première saison, nous avons appris que Baba avait un passé sombre avec les esclavagistes, bien que nous ayons peu de détails. “J’ai juré que je ne reviendrais jamais ici”, a déclaré Baba Voss dans la bande-annonce de la saison 2, alors qu’il se prépare à affronter son frère. Il porte clairement la culpabilité. « Je connais cet ennemi. J’étais cet ennemi », dit-il.

Edo Voss est clairement un méchant effrayant et un combattant aux compétences comparables à Baba. Il contrôle « la plus grande force militaire du monde », apprend-on. Et différentes factions se battent pour un nouvel ordre mondial. La lutte de Baba pour récupérer sa fille sera opposée à une lutte pour le sort du monde, semble-t-il.

Et à en juger par la bande-annonce, nous aurons beaucoup plus de scènes de combat inspirées par le personnage emblématique du cinéma et de la télévision japonais Zatoichi, un épéiste errant qui est presque imbattable. Les scènes de combat de Baba Voss dans la saison 1 étaient absolument époustouflantes.

Apple a gardé le silence sur Voir la saison 2. La bande-annonce et les annonces de casting sont l’essentiel de ce avec quoi nous devons travailler, ce sont donc les principaux points de l’intrigue que nous pouvons déduire pour le moment.

C’est ce que nous savons sur Voir la saison 2.

