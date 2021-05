Voir la star black-ish Anthony Anderson prend la pose alors qu’il rejoint le défi “ Dad Bod ” de Will Smith

Le défi «papa bod» a certainement suscité des discussions sur les hommes et l’image corporelle. Souvent, seuls les problèmes d’image corporelle des femmes sont traités, le corps des hommes étant souvent traité après coup ou complètement ignoré. Will Smith, Anthony Anderson, Marlon Wayans et d’autres ont déplacé le mouvement de positivité corporelle vers l’espèce masculine, ce qui est particulièrement important pour les hommes noirs, car notre santé n’est souvent pas prioritaire. En tant que tel, il est agréable de voir des hommes adopter leurs différents types et formes de corps tout en visant un mode de vie et des perspectives plus sains.