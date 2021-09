Voir la transformation de Jennifer Lawrence dans la bande-annonce de Don’t Look Up

Leonardo DiCaprio ne peut pas reprendre son souffle dans la nouvelle bande-annonce de Don’t Look Up – et nous ne le blâmons pas.

Entre Meryl Streep en tant que président des États-Unis et Jennifer Lawrence“à franges écarlates” – sans parler d’une comète se dirigeant directement vers la Terre – il y a beaucoup à digérer dans la première bande-annonce pour Adam McKayest la prochaine comédie catastrophe de science-fiction.

Le film est centré sur les personnages de DiCaprio et Lawrence, deux “astronomes de bas niveau”, selon Netflix, qui sont en tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une catastrophe imminente.

Et ils ne sont pas les seuls lauréats d’un Oscar dans le film étoilé. En plus de l’icône susmentionnée Streep, qui dépeint un POTUS sportif et imperturbable, son fils et chef de cabinet est joué par la colline de Jonas.

Lauréats des Oscars tyler poiré et Cate Blanchett star en tant qu’animateurs de talk-shows et nominé aux Oscars Timothée Chalamet et la plus grande pop star du monde Ariana Grande complétez la bande-annonce avec des camées clignotant ou vous les manquerez.