Voir la transformation de la star de Batwoman Nicole Kang en Poison Ivy

Elle fait mal paraître si bien.

Le vendredi 19 novembre, la CW a publié la première photo de la star de Batwoman Nicole Kangla transformation de Poison Ivy, le tristement célèbre méchant de DC. Le point de vue de Kang sur la méchante emblématique a débuté dans l’épisode du 17 novembre, dans lequel son personnage, le Dr Mary Hamilton, a été infecté par une épine dérangeante de l’une des vignes de Pamela Isley – alias OG Poison Ivy – vignes.

Et, comme Pamela avant elle, Mary est devenue complètement Poison Ivy grâce à une nouvelle coiffure rouge, un costume vert féroce et un amour dévorant de Mère Nature. L’acolyte de la Bat Team devenu ennemi juré « se transforme en le super-vilain qui fait pâlir d’envie tous les autres », selon le réseau.

De plus, la CW a promis que Mary, à travers son nouvel alter Poison Ivy, est prête à « se lever, se démarquer et exprimer ses opinions et ses désirs les plus profondément enfouis ».

Kang est aussi excitée que nous par le développement et n’a pas pu s’empêcher de jaillir de son nouveau personnage méchant.