Voir l’alignement féminin de l’équipe américaine de basket-ball pour les Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe des États-Unis a des équipes de basket-ball féminin à la fois dans le jeu traditionnel à 5 ​​contre 5 ainsi que dans la nouvelle compétition à 3 contre 3 aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Le tournoi de basketball 3 contre 3 a débuté le samedi 24 juillet et l’équipe des États-Unis a remporté ses deux matchs, battant la France 17-10 et la Mongolie 21-9. La formation de cette équipe est Stefanie Dolson du Chicago Sky, Allisha Gray des Dallas Wings et Kelsey Plum et Jackie Young des Aces de Las Vegas. (Pour en savoir plus sur les règles olympiques et le format du basketball 3 contre 3, cliquez ici.)

Mais bien que cette version du basket-ball soit nouvelle pour les Jeux olympiques, nous nous concentrons ici sur le tournoi traditionnel à 5 ​​contre 5.

L’équipe de basket-ball féminin de l’équipe américaine est dirigée par l’entraîneur de la Caroline du Sud Dawn Staley, ainsi que par l’entraîneur récemment retraité du Seattle Storm Dan Hughes, l’entraîneur-chef des Minnesota Lynx Cheryl Reeve et l’entraîneur du Connecticut Sun Jennifer Rizzotti.

Seuls six des 12 joueurs ont une expérience olympique, dont Sue Bird et Diana Taurasi, qui sont de retour pour leurs cinquièmes Jeux et qui jouent pour leur cinquième médaille d’or et le septième titre olympique consécutif de Team USA.

Dans les matchs d’exhibition avant les Jeux olympiques, l’équipe américaine a battu le Nigeria, perdu contre l’Australie et perdu contre certains joueurs de la WNBA.

Voici un aperçu de l’alignement féminin de l’équipe américaine de basket-ball pour les Jeux olympiques de Tokyo. La compétition à cinq contre cinq commence le dimanche 25 juillet et le premier match de l’équipe des États-Unis sera contre le Nigeria à 00 h 40 HE le mardi 27 juillet.

