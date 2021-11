Voir Laurie Holden se transformer en la comtesse cramoisie des garçons

D’accord, nous avons officiellement trouvé notre costume d’Halloween 2022.

Le vendredi 5 novembre, The Boys a publié des premières photos de Laurie Holden‘s Crimson Countess et ils n’ont pas déçu. L’alun de Walking Dead sert absolument de look alors qu’elle se prépare à assumer son nouveau rôle récurrent dans la saison trois de l’adaptation de la bande dessinée. Sur la photo, on voit Holden vêtu de rouge de la tête aux pieds, avec un masque, une cape et les cuissardes les plus chics.

La série Prime Video, avec Karl Urbain, Jack Quaid, Antoine star et Chace Crawford, se déroule dans un monde où les personnes surpuissantes sont considérées comme des héros et détenues et hautement monétisées par le puissant Vought International. Et bien que le public idolâtre les surpuissants, ils sont en réalité extrêmement corrompus et arrogants. L’émission se concentre sur deux groupes : les Boys, dirigés par Billy Butcher (Urban), qui déteste les gens surpuissants, et les Seven, dirigés par l’égocentrique Homelander (Starr).