Voir le 2021 E! People’s Choice Awards Portrait Studio Photos

Ces stars savent comment le travailler pour la caméra.

Le mardi 7 décembre, les plus grands noms d’Hollywood se sont rendus au Barker Hangar de Santa Monica pour célébrer le meilleur du cinéma, de la télévision, de la musique et de la culture pop au salon E! Prix ​​du public. Afin de rendre la soirée encore plus mémorable, le réseau a demandé à de nombreux présentateurs, interprètes et nominés de l’émission de se rendre en exclusivité sur E! Studio de portrait PCA pour prendre des photos très spéciales.

Tout d’abord, vendre Sunset’s Christine Quinn canalisé le vieux glamour hollywoodien, alors qu’elle secouait des vagues serrées dans ses cheveux et une lèvre rouge audacieuse. Christine n’était pas la seule star de Selling Sunset présente cependant. Nous faisons bien entendu référence à Chrishell Stause, qui a fait ses débuts dans une superbe transformation brune.

Étoile TikTok Charli D’Amelio également impressionné grâce à sa robe rouge à couper le souffle pour la remise des prix.

Et les vraies femmes au foyer de Beverly Hills’ Erika Jayne est venue prête pour son gros plan, alors qu’elle enfilait un chignon saisissant et une petite robe noire couverte de paillettes. Oh, et ne nous lance pas Tom Hiddleston, qui avait l’air si beau que nous nous sommes presque évanouis.