Voir le Canada gagner un penalty contre la Suède

Le Canada et la Suède ont remporté leur compétition olympique de soccer féminin pour la médaille d’or aux tirs au but vendredi.

Et ce qui s’est passé était la fin d’un match de football aussi dramatique que vous ne le verrez jamais.

Il y a eu des arrêts des gardiens respectifs – Stephanie Labbe pour le Canada et Hedvig Lindahl pour la Suède – et des coups de pied qui ont touché la barre transversale, le poteau et un autre qui est passé complètement au-dessus du filet.

Et avec les coups de pied allant à la mort subite, Labbe a fait un arrêt. C’était à Julia Grosso de l’emporter. Lindahl a deviné exactement où allait le coup de pied… mais le ballon lui a échappé des mains et a gagné l’or.

Quel moment pour le Canada… et déchirement pour la Suède.

C’est tellement dur.