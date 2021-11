Voir le casting de House of Gucci vs. les vrais joueurs

Surnommée « la veuve noire » par les tabloïds italiens mais connue sous le nom de « Lady Gucci » dans les cercles plus distingués, Reggiani a admis vouloir la mort de son ex-mari, livide à cause de son mariage imminent avec une femme beaucoup plus jeune et de sa manne de 170 millions de dollars du vente de ses actions Gucci en 1993, deux ans après la finalisation de leur divorce. Et elle a admis être heureuse après sa mort, pensant que tous ses problèmes avaient enfin disparu.

Mais elle a maintenu son innocence dans le complot de meurtre pour compte, disant à l’écrivain Sara Gay Forden dans une correspondance de prison, « Maurizio était un homme que j’avais le plus aimé, malgré toutes ses erreurs.' »

Reggiani et quatre complices ont été reconnus coupables de meurtre après un procès de cinq mois en 1998.

Née à Vignola, dans le nord du pays, dans des circonstances modestes, elle et Maurizio gucci avaient tous les deux 24 ans lorsqu’ils se sont mariés en 1973 – malgré son père Rodolfo Gucci‘s préoccupations.

« Faites attention, Maurizio », lui a dit Rodolfo, selon le livre de Forden en 2000 House of Gucci. « J’ai reçu des informations sur la fille. Je n’aime pas du tout son son. On me dit qu’elle est vulgaire et ambitieuse, une grimpeuse sociale qui n’a en tête que l’argent. Maurizio, ce n’est pas la fille qu’il vous faut. «

A quoi son fils a répondu : « Papa, je ne peux pas la quitter. Je l’aime. »

Reggiani a persuadé Maurizio d’être plus ambitieux dans son rôle chez Gucci, et c’est pendant leur mariage qu’il est devenu chef de l’entreprise. « En tant qu’homme plus jeune, il s’était tourné vers Patrizia pour le soutenir et lui donner la force de tenir tête à son propre père, mais alors qu’il gagnait en pouvoir, il se sentait opprimé par ses critiques », a déclaré Forden au New York Post. Ils se séparent en 1985.

D’abord condamnée à 29 ans de prison pour avoir payé 375 000 $ pour faire tuer Maurizio, une cour d’appel a réduit sa peine à 26 ans et elle a été libérée en octobre 2016. En 2017, selon le Telegraph britannique, un tribunal a statué qu’elle avait légalement droit à une allocation annuelle de 1,2 million de dollars provenant de la succession de Maurizio, ainsi que des arriérés de paiement des 17 années de prison, selon les termes d’un accord qu’il a signé deux ans avant son assassinat.

« Maurizio m’a toujours aimé, il voulait que j’aie le meilleur », a déclaré Patrizia sur People Magazine Investigates: Crimes of Fashion en 2018. « Mais il a complètement changé. » Elle a également dit, de manière énigmatique, « Je ne suis pas coupable, mais je ne suis pas innocent. Tout ce qui s’est passé était un malentendu. »