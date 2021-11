Voir le casting de stars de Roméo + Juliette hier et aujourd’hui

Lorsque Roméo + Juliette est sorti, DiCaprio a admis qu’il ne savait pas comment le concept – la langue élisabéthaine dans un cadre hyper-moderne – serait reçu, peu importe à quel point le matériau est intemporel.

Mais « je dois dire », a-t-il déclaré à iD en 1997, « la première fois que j’ai su que cela fonctionnait, c’était le premier jour de travail. Cela semblait en fait plus naturel, plus « prévu pour être » qu’une version traditionnelle. »

« Même si c’est un monde fantastique », a-t-il expliqué, « il contient beaucoup de références modernes, en particulier avec la violence et la guerre des gangs, alors cela m’a fait me sentir beaucoup plus proche de chez moi. Je pense que Shakespeare aurait probablement voulu son travailler pour vivre à travers les années, devenir une pièce intemporelle qui pourrait s’adapter à l’avenir. »

Et de jouer Roméo, DiCaprio a déclaré: « C’était intéressant une fois que j’ai vraiment commencé à faire des recherches sur lui, parce que vous avez cette idée pré-planifiée de ce que Roméo est censé être, juste un type romantique et moelleux, mais alors vous en quelque sorte réalise qu’il était un romantique sans espoir, puis il rencontre Juliette. Et Juliette dit: « Très bien, écoute, si tu as de vraies couilles, tu devrais m’épouser maintenant et tout risquer. »

« Alors il risque tout – toute sa vie, toute sa famille, tout – et il épouse cette fille, ce qui est une chose tellement honorable à faire si vous croyez vraiment en quelqu’un, si vous croyez en un amour comme ça, surtout à cet âge-là, surtout risquer sa vie. C’est l’ultime tragédie et l’ultime histoire d’amour.