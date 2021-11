Voir le casting de The Challenge: All Stars Saison 2, hier et aujourd’hui

Oh mon dieu, ils sont de retour.

Fans de la vieille école de MTV, préparez-vous pour une autre série d’explosions du passé alors que The Challenge: All Stars revient pour sa deuxième saison sur Paramount +.

La série dérivée, créée par le parrain de la franchise Marque longue, réunit les téléspectateurs avec leur ancien élève préféré des règles du monde réel et de la route, ceux qui ont contribué à faire de The Challenge une sensation mondiale. Et, malgré leurs absences des dernières saisons, ils ont certainement encore ce qu’il faut pour livrer des combats intenses, des connexions chaudes et un sacré bon moment. Bien sûr, ce retour en arrière peut avoir mal au dos, mais tout le monde est toujours prêt à faire la fête.

Certains des acteurs de la saison deux ne sont pas apparus à la télévision depuis plus de 15 ans, comme les anciens gagnants MJ Garrett et Jodi Weatherton, tandis que d’autres, dont le quadruple champion Darrell Taylor et Teck Holmes, sont de retour pour une autre chance au grand prix de 500 000 $ après avoir perdu contre Oui duffy dans la saison inaugurale. (Le champion en titre a choisi de sauter cette sortie.)

Mais sans doute la meilleure partie de The Challenge: All Stars est de rattraper certaines de nos anciennes stars de télé-réalité préférées, comme Tyler Duckworth, Tina Barta et Bâton Cohutta.