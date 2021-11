Voir le casting jouer Vénus, Serena et plus encore dans King Richard

Yetunde, l’aînée des trois filles du premier mariage d’Oracene et mère de trois enfants elle-même, a été tuée par balle à Compton en 2003, alors qu’elle avait 31 ans. Vénus et Serena ont ouvert le Yetunde Price Resource Center, un refuge pour les jeunes à risque et les victimes. de traumatisme à Compton, en 2016, et les athlètes ont partagé que la voir ramenée à la vie par Mikayla dans King Richard était une expérience très émouvante.

« Oh, je pense que j’ai pleuré tout le temps », a déclaré Serena sur Jada Pinkett Smith‘s Red Table Talk, apparaissant avec Vénus et leur mère. « Chaque fois qu’elle passait au cinéma, je – personnellement, je viens de commencer, comme – je veux dire, même quand même. »

A rappelé Vénus, « Elle savait s’amuser. Elle était l’équipe V d’origine. Avant qu’il n’y ait une équipe V, elle était l’équipe V. »

En juillet 2018, Serena a appris que le tueur de Yetunde, Robert Edward Maxfield, était en liberté conditionnelle après avoir purgé 12 ans d’une peine de 15 ans pour homicide volontaire. Quelques instants plus tard, elle a subi une défaite 6-1, 6-0 lors du Mubadala Silicon Valley Classic.

« Je ne pouvais pas m’en débarrasser », a-t-elle déclaré à TIME à propos de l’effet évident que la nouvelle avait eu sur son jeu. Serena a ensuite expliqué : » Quoi qu’il en soit, ma sœur ne revient pas pour bonne conduite. C’est injuste qu’elle n’ait jamais l’occasion de me serrer dans ses bras. Mais aussi… la Bible parle de pardon. Je n’en suis pas encore là. Je voudrais mettre en pratique ce que je prêche et enseigne [my daughter] Olympia ça aussi. Je veux pardonner. Je dois y arriver. Je serai là. «

De plus, « c’était difficile parce que je ne pense qu’à ses enfants et à ce qu’ils représentaient pour moi. Et à quel point je les aime. »