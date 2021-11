Voir le choc d’Andy Cohen lorsque Nick Cannon révèle « Favorite Baby Mama »

Nick canon aurait pu plaider le cinquième quand Andy Cohen Lui a demandé qui était sa « bébé maman » préférée, mais la star de Wild ‘N Out a choisi de se déchaîner.

Dans l’épisode du mercredi 20 novembre de The Nick Cannon Show, Nick et Andy ont joué à une partie de Plaider le cinquième, qui est connue pour susciter des réactions folles.

Nick est allé le premier et a révélé qu’il ne glisse pas dans les DM féminins comme le soupçonnait la star de Bravo. Pour la première question d’Andy, j’ai plaidé la cinquième au lieu de révéler les « trois pires invités » sur Watch What Happens Live.

Plus tard dans le jeu, Andy a demandé à Nick qui était sa petite maman préférée. (Pour un rappel, Nick a sept enfants au total avec quatre partenaires différents : Mariah Carey, Alyssa Scott, Abby de la rosa et cloche bretonne.)

Alors que le public criait à Nick de plaider le cinquième, la star a dit avec défi: « J’ai compris. Je n’ai pas peur de toi, Andy. »