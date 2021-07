Voir le classement complet ici – WWD

in

Simone Biles participe déjà aux Jeux olympiques d’été de Tokyo à la première place.

La gymnaste olympique est l’olympienne américaine la plus tweetée sur Twitter, selon un rapport de la plate-forme de médias sociaux, avant les Jeux olympiques d’été de Tokyo qui auront lieu plus tard ce mois-ci. Biles compte plus de 1,2 million de followers sur Twitter.

Elle fait partie des trois athlètes féminines qui ont figuré dans le top 10 de Twitter. Elle précède la neuf fois médaillée olympique, star de l’athlétisme Allyson Felix, qui est au deuxième rang, et la nageuse à six reprises, Katie Ledecky, qui s’est classée au neuvième rang.

Biles est l’une des gymnastes les plus décorées de l’histoire du sport, remportant quatre médailles d’or et une de bronze lors de ses premiers Jeux olympiques à Rio de Janeiro en 2016. Elle est également la première gymnaste à remporter trois titres mondiaux consécutifs du concours général. Biles se dirige vers les Jeux olympiques de Tokyo en tant que gymnaste préférée pour remporter le concours général. La gymnaste est rejointe par les nouveaux arrivants Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner et Jade Carey dans l’équipe américaine de gymnastique.

La gymnaste olympique a accumulé plusieurs mentions de mode depuis ses premiers Jeux olympiques. Biles a fait équipe pour la première fois avec Nike en 2015 pour représenter la marque aux Jeux olympiques d’été de 2016. Elle a ensuite mis fin à son contrat de parrainage avec le géant du sport et a signé avec Athleta en avril dernier dans le cadre d’un partenariat à long terme qui fait de la marque Biles le partenaire de vêtements exclusif. Biles collabore actuellement avec Athleta sur sa propre ligne de vêtements de sport et lancera plusieurs collections capsules avec Athleta Girl à partir de l’année prochaine.

Le reste de la liste des athlètes olympiques américains les plus mentionnés sur Twitter est composé de membres de l’équipe masculine de basket-ball, dont Kevin Durant, Devin Booker, Jayson Tatum, Damian Lillard, Bradley Beal, Kevin Love et Draymond Green.

