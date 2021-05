Voir le clip de Robb Flynn dans Oceans de Machine Head pour “ Tout le monde que j’aime est cassé ”

Héros post-métal autrichiens / allemands OCÉANS viennent de sortir leur nouvel EP numérique “Nous ne sommes pas d’accord” passant par Explosion nucléaire. Ils ont également révélé leur quatrième single, “Tout le monde que j’aime est brisé”, pour lequel le groupe s’est associé à nul autre que le Robb Flynn (TÊTE DE LA MACHINE) pour dénoncer les dangers des antidépresseurs prescrits à la légère. Le clip vidéo d’accompagnement, qui peut être vu ci-dessous, montre graphiquement les effets de la dépendance à la pilule.

OCÉANS chanteur / guitariste Timo Rotten commenté: “Travailler avec Robb et toutes les autres personnes incroyables qui ont contribué à cet EP étaient une expérience que je n’oublierai jamais. Tout le monde était si positif à ce sujet et nous y avons tous mis tellement d’énergie sans la moindre hésitation. C’est absolument époustouflant pour moi et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont tout cela s’est passé. Ensemble, nous pouvons faire une différence et mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale une fois pour toutes! “

Flynn ajouté: “Le OCÉANS l’équipe m’a contacté avec une idée vraiment unique pour une chanson. Il y avait un blog public sur la dépression auquel tout le monde pouvait ajouter son histoire, le groupe s’est associé au blog et a pris des bribes d’histoires de gens, et de ce concept sont issues les paroles de cette chanson.

“En tant que personne qui a lutté et écrit sur la dépression, je sais à quel point la musique peut être puissante pour combattre ce sentiment. Cette chanson a un message puissant, je suis honoré de faire partie de cette grande chanson.”

OCÉANS a récemment annoncé un livestream spécial qui – tout comme leur nouvel EP – se concentre sur divers sujets entourant la santé mentale. Pour ce stream, le groupe s’associera avec le célèbre modérateur et YouTuber Alex Prinz alias Der Dunkle Parabelritter en tant qu’hôte et invités spéciaux Andy Dörner (CALIBAN), Lena aux mains d’argent (PLUIE INFECTÉE) et Christoph Wieczorek (ANNISOKAY), qui ont tous été impliqués en tant que chanteurs invités sur le nouvel EP. La diffusion débutera le 2 mai à 20 h 00 CEST le Tic canal Der Dunkle Parabelritter. Pendant le stream, les fans auront la chance de communiquer directement avec le groupe via un chat et tous les dons effectués lors de l’événement iront à l’association allemande The Ocean In Your Mind, qui participera également au stream et dont le travail est dédié à ceux qui luttent avec leur santé mentale. Lors de cette occasion spéciale, OCÉANS jouera également des versions acoustiques des chansons de “Nous ne sommes pas d’accord” et révéler plus de détails sur la sortie.

le “Nous ne sommes pas d’accord” EP contient quatre chansons différentes traitant de tous les aspects de la maladie mentale. Chaque piste présente un invité spécial ajoutant son propre style.



