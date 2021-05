Voir le clip vidéo de Corey Taylor In The Dead Deads pour “ Murder Ballad Ii ”

LES MORTS MORTS, le power trio basé à Nashville qui combine des éléments de rock alternatif, de punk rock et de métal dans un mélange distinct des empreintes digitales, sortira son nouvel album, “Dites à vos filles que tout va bien”, le 20 août via Rumble Records.

Pour annoncer la nouvelle, le groupe a sorti la vidéo de “Murder Ballad II”, mettant en vedette emblématique et inimitable NŒUD COULANT et PIERRE SOUR chanteur Corey Taylor. La chanson est une ballade puissante qui prend un crescendo épouvantable avant de disparaître et de vous laisser en vouloir plus. Donc. Beaucoup. Suite.

“Mon petit frère me taquinait l’autre jour à propos de la juxtaposition de notre premier concert peu fréquenté jouant un spectacle-bénéfice de LAIT MORT couvre pour sortir maintenant un duo avec Corey Taylor», déclare le guitariste Meta Dead. “Je sais que la question de la plupart des gens va probablement être: comment est-ce arrivé? Et la réponse est: CMFT est beau comme l’enfer et aime le genre de chansons que nous écrivons. “

Bassiste Daisy mort plus loin: “Il est allé de, ‘Yay, nous sommes en tournée avec PIERRE SOUR‘à’ Yay, Corey voudra peut-être co-écrire pour le nouvel album ‘to’ Yay, voici un single et une vidéo avec CMFT», et tout semblait assez naturel et aussi un peu surréaliste. Je veux dire, notre groupe habillé comme NŒUD COULANT pour Halloween une fois, alors, ouais! C’est sauvage. “

Taylor lui-même a parlé du morceau et de son travail avec le groupe lors d’une interview avec Matt Pinfield. Il a dit: “Je me suis tourné vers [THE DEAD DEADS] par leur album ‘Pour votre anéantissement’… qui est un si bon album et est l’une des meilleures compositions que j’ai entendues depuis des années. Nous avons eu la chance de les avoir sur certains PIERRE SOUR montre, et moi et Tish frappez-le comme auteurs-compositeurs. Elle a dit: “ J’ai cette idée de suivi pour “ Ballade du meurtre ”, qui était essentiellement ‘Murder Ballad II’. Grâce à la vidéo, nous avons fait des allers-retours, construisant cette chanson et l’avons élaborée. C’est devenu quelque chose de vraiment cool. “

“La chanson est une continuation de notre chanson “ Ballade du meurtre ” à partir d’un enregistrement précédent, ” Meta actions. “C’était l’un des CoreyLes chansons préférées de la nôtre, alors quand lui et moi parlions de quoi écrire, l’idée a surgi de raconter l’histoire continue des deux amants de cette chanson. À la fin de l’autre chanson, ils étaient tous les deux morts. Cette chanson les ramasse comme des fantômes. Vous pouvez le prendre littéralement de cette façon, ou trouver votre propre sens. Corey et j’aime vraiment utiliser un langage coloré qui peut être interprété de plusieurs façons. En fait, notre ingénieur du son n’avait aucune idée qu’il s’agissait même de personnes décédées, donc c’est bon signe. “

Le batteur McQueen souligne l’ambiance rock de la chanson en disant: “C’est un endroit où je peux être très à l’aise en tant que batteur, mais CoreyLes idées d’arrangements uniques de ce dernier l’ont gardé frais et stimulant. “

“Dites à vos filles que tout va bien” liste des pistes:

01. Bête de la mer



02. Penseurs et prieurs



03. Première dent



04. Hey petite amie



05. Mort à l’intérieur



06. Murder Ballad II (avec Corey Taylor)



07. Attend et regarde



08. In For Blood



09. Meurtre et ballade II Reprise



dix. Traitez avec moi



11. Hors du ciel



12. Guérir pour la vie



13. Blessé sans blessures



14. Ce que c’est



15. Douches dorées



16. Ouïe



