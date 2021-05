Voir le défi des Américains d’origine asiatique – et moi-même – à Gilmore Girls

Cet article fait partie du Série d’identité américaine d’origine asiatique.

Il y a un moment emblématique au début de la première saison de Gilmore Girls, lorsque Rory Gilmore passe devant la maison de sa meilleure amie Lane Kim pour emprunter un CD. Lane, un courageux L’adolescente coréenne américaine jouée par Keiko Agena, oblige en soulevant des planches de plancher lâches dans sa chambre pour révéler une collection massive d’albums de rock-and-roll laïques que sa mère religieuse ne lui permettra pas de consommer.

Je n’avais pas non plus le droit de consommer des Gilmore Girls non plus, ce qui a un principe légèrement scandaleux: il suit Rory et sa mère célibataire de 30 ans, Lorelai, qui sont tombées enceintes à l’adolescence. La parentalité hors mariage n’était pas tolérée dans mon foyer d’immigrants indiens – ni à Lane’s. (Comme Lane le dit à Lorelai, Mme Kim «ne fait pas confiance aux femmes célibataires.») Néanmoins, j’ai regardé les Gilmore Girls subrepticement et j’ai instinctivement aimé les hijinks rebelles de Lane. Elle invente des codes et des alibis élaborés pour passer un seul coup de fil avec un garçon. Elle prévoit une chute secrète digne du KGB pour que Rory livre le nouveau single de Belle et Sebastian quand elle sera mise à la terre pour sortir ensemble. Elle essaie de «sortir» à sa mère en tant que rebelle à quelques reprises – une fois en teignant de façon mémorable ses cheveux en violet, puis en les repeignant en noir de terreur; une autre fois, appelant Mme Kim en état d’ébriété et déclarant son ivresse.

Quand j’étais aux études supérieures, un homme blanc a lu ma fiction une fois et a noté que mes personnages – des adolescents sud-asiatiques de deuxième génération grandissant dans une bulle d’immigrants socialement conservatrice – se livraient à une «débauche contenue», comme s’ils auraient dû être un peu noyau dur. La débauche de Lane aurait pu sembler contenue à un étranger, mais je sais que c’était très sérieux pour elle.

Dans les intrigues de Lane, je reconnais une version exagérée du changement de code que certains enfants d’immigrants cultivent comme stratégie de survie, et dans les réponses inflexibles de Mme Kim, je vois un portrait familier d’une mère déterminée à protéger son enfant contre l’Américain impie. trifecta d’alcool, de drogues et de rencontres. Comme Lane, j’aimais l’art, souvent l’art que les adultes de ma communauté désapprouvaient; comme Lane, j’ai séquestré mes goûts sous les planchers proverbiaux. Comme Mme Kim, qui finit par (et de façon déchirante) découvre la cachette secrète de Lane et dénoue des années de mensonges – et, blessée et effrayée, craint qu’elle ait perdu sa fille – mes parents ont pris conscience de mes divers mauvais comportements et de mes dissimulations de mauvaise qualité. Et enfin, comme les Kim, qui trouvent une paix ténue alors que Lane entre dans la vingtaine, ma famille et moi avons commencé à apprendre comment nos valeurs parfois divergentes peuvent coexister maintenant que je suis adulte.

Et pourtant, je n’avais rien de ce langage quand je regardais Gilmore Girls lors de sa première diffusion au début des années 2000. Adolescent, je ne me voyais pas à Lane. Je ne me considérais même pas comme «Américain d’origine asiatique», sauf quand je devais cocher une case sur un formulaire standardisé. Ce n’est que lorsque je suis rentré dans le cadre utopique des Gilmore Girls de Stars Hollow, dans le Connecticut, pendant ma brume post-vaccinale ce printemps que j’ai réalisé à quel point mes sentiments à propos de Lane sont complexes et à quel point ils imitent les complexités que je ressens. prétendant du tout au terme «Américain d’origine asiatique».

En grandissant, j’étais seulement indienne – pas même «sud-asiatique» (un terme que j’ai appris à l’université). Et il y avait probablement plus de différences matérielles que de similitudes entre Lane et moi. Mes parents sont hindous, pas chrétiens comme les Kim – l’adventisme rigide du septième jour de Mme Kim (basé sur la vraie vie de la productrice coréenne américaine Gilmore Girls Helen Pai) aurait été profondément bizarre dans ma maison. Ma bulle américano-indienne de la classe moyenne supérieure de l’Ivy League ressemblait plus à l’école préparatoire blanche et chic de Rory qu’au magasin d’antiquités de Mme Kim. Je suis allé à Yale et je suis devenu journaliste comme Rory. Lane ne termine pas l’université; celle à laquelle sa mère l’envoie brièvement est une école chrétienne qui interdit le vernis à ongles et les condiments épicés.

Mis à part la religion et la classe, nous ne nous ressemblions tout simplement pas; nous ne pouvions pas nous passer l’un pour l’autre et nous ne serions pas mêlés aux mamans du covoiturage qui échangeaient souvent mon nom contre celui des autres filles indiennes. (Notamment, Agena et Emily Kuroda, qui joue Mme Kim, sont des Américains d’origine japonaise et non coréenne, ce qui suggère que la série a confondu les Asiatiques de l’Est – une pratique qui était trop courante il y a 20 ans et qui persiste aujourd’hui.) Les langues de nos parents et les aliments familiaux étaient distincts. Le fait que nos deux racines puissent être attribuées à la moitié orientale de l’Eurasie ne semblait pas pertinent, étant donné la taille de cette masse continentale. Ma priorité pendant ces années n’était pas d’identifier les opportunités de solidarité avec d’autres personnes. C’était déjà assez difficile d’articuler qui j’étais juste à moi-même.

Mon ambivalence adolescente à propos du terme peu maniable «Américain d’origine asiatique», qui inclut les Bangladais, les Bhoutanais, les Thaïlandais, les Taïwanais et tout le monde entre les deux, n’est pas unique. De nombreux Américains d’origine asiatique se sentent insensibles ou même irrités par l’expression «Américain d’origine asiatique», qui ne résume pas tant de cultures variées. Et bien que mon sujet ici soit une comédie dramatique de bien-être, l’inadéquation de l’épithète a des enjeux élevés et une véritable histoire au-delà de Stars Hollow. Le récit de la «minorité modèle» selon lequel tous les Asiatiques sont comme des Indiens riches et performants, par exemple, peut façonner une politique qui prive les Asiatiques les plus pauvres comme les étudiants Hmong.

Et récemment, certains Sud-Asiatiques ont estimé que ceux qui appelaient à «arrêter la haine de l’AAPI» à la suite des attaques contre les Asiatiques de l’Est n’avaient pas fait appel à la même rage lorsque quatre travailleurs sikhs ont été assassinés dans un FedEx d’Indianapolis. Les Sud-Asiatiques ont une histoire raciale particulièrement déconcertante d’être classés, à divers intervalles, comme noirs, caucasiens, asiatiques et rien de ce qui précède.

Personnellement, je ressens une sorte de vertige à propos de «l’Amérique asiatique». J’ai pris connaissance de l’histoire de l’AAPI, contribué aux listes de lecture de l’AAPI, écrit les pièces de réflexion de l’AAPI et écrit moi-même un roman de l’AAPI, et pourtant, parfois, toutes les discussions sur le label me donnent l’impression que je ne fais que tourner l’endroit, n’allant nulle part, ne faisant que me rendre malade.

Quand, alors que j’étais fiévreux à cause de la deuxième dose de Pfizer, j’ai allumé Gilmore Girls, je n’avais pas l’intention de réfléchir à la manière dont «l’Amérique asiatique» fonctionne pour moi. J’étais déjà malade. Je m’étais enfui dans Stars Hollow pour le confort qu’il procure, et non pour l’analyser. Mais le paysage du spectacle avait l’air différent 15 ans après que je l’ai vu pour la première fois. J’ai compris, tout à coup, que je ne partage rien d’inhérent à Lane. Certains pourraient voir dans nos deux histoires quelque chose d’essentiellement «asiatique» – les «parents tigres» apocryphes, un désir d’assimilation. Mais ce ne sont pas, bien sûr, des qualités raciales. Ils sont sociaux. Ce que je partage avec Lane, ce ne sont pas les racines orientales – c’est la conscience de soi avec laquelle nous devons réagir, répondre et nous rapporter à l’Amérique, en tant qu’étranger à ce pays.

Les Kims et les Sathians ont défini des parties de nous-mêmes dans une réplique à l’Amérique blanche dominante, ce qui en fait un balancier comique: les adultes interdisent la musique rock ou les émissions de télévision qui reconnaissent les relations sexuelles avant le mariage; les enfants recherchent la contrebande. Cela ressemble à une synecdoque de la façon dont l’identité asiatique américaine s’est formée – de manière réactive. Bien que le terme «Américain d’origine asiatique» ait été créé par des étudiants de gauche radicale des années 1960 qui construisaient une «coalition» d’identités (comme l’a dit la poète Cathy Park Hong) pour résister à l’impérialisme et au capitalisme, les Asiatiques étaient regroupés avant de nous unir. Les politiques américaines racistes ont interdit par intermittence la migration en provenance d’Asie pendant un siècle et demi et continuent de faire des Asiatiques des étrangers perpétuels ou des traîtres (voir: Manzanar; Guantanamo Bay; la dernière année des attaques liées à Covid).

On peut parfois avoir l’impression que nous avons été légiférés ou sociologisés dans une identité plutôt que de l’adopter nous-mêmes, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Lane – et moi – avons pris tellement au sérieux l’invention de soi artistique. Mais après tout cela, nous sommes souvent encore marginaux. Cette dynamique s’est même déroulée au sein de Gilmore Girls elle-même – Lane a toujours été l’intrigue B des intrigues A des Blancs, et le consensus des fans est que son arc a basculé au fur et à mesure que la série progressait dans le monde WASPy Yale de Rory.

Souvent, le discours contemporain de la représentation suggère que l’intérêt de mettre les minorités à l’écran est de provoquer quelque chose comme une seconde scène de miroir. En voyant quelqu’un qui «nous ressemble» à la télévision ou au cinéma, nos identités sont théoriquement validées. Mais une grande partie de ce qui est intéressant dans la relation avec les autres se produit dans l’espace entre ce que nous reconnaissons et ce que nous ne savons pas. Et peut-être est-ce une façon de penser à l’américanité asiatique – que le travail et la joie qui en découlent se produisent dans ce tissage et ce bob, dans le mouvement entre être entassés et choisir de se rassembler. Mais là encore, j’ai peut-être juste besoin de justifier les heures que j’ai passées à Stars Hollow.

Sanjena Sathian est l’auteur du roman Gold Diggers. Sa fiction a également été publiée dans Conjunctions, Boulevard, Salt Hill Journal, The Master Review et Joyland, et elle a écrit des non-fiction pour le New York Times, le New Yorker, Time, Food & Wine, le Los Angeles Times, etc.