Voir le doux cri de Justin Theroux à l’ex Jennifer Aniston

Jennifer, 52 ans, et Justin, 50 ans, ont mis fin à leur mariage en 2018, après moins de trois ans. En avril, Justin a parlé franchement de l’amitié du couple après le mariage. « Qu’on le veuille ou non, nous n’avons pas eu cette rupture dramatique et nous nous aimons », a-t-il déclaré à Esquire.

« Je suis sincère quand je dis que je chéris notre amitié. Nous ne pouvons pas être ensemble tout en nous apportant joie et amitié. De plus, elle me fait rire très, très fort. C’est une personne hilarante. Ce serait une perte si nous n’étions pas en contact, pour moi personnellement. Et j’aimerais penser la même chose pour elle. «